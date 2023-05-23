三叶草生物扩大销售和分销网络，即将在中国上市四价季节性流感疫苗

/EIN News/ -- --三叶草生物将利用科园贸易广泛的销售和分销网络来补充自有能力，最大化四价季节性流感疫苗AdimFlu-S（QIS）在中国的可及性--

中国上海, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平的处于商业化阶段的全球生物制药公司—三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）宣布与科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司（以下简称“科园贸易”）建立商业合作伙伴关系。科园贸易是中国领先的医药进口及分销企业，此举将为AdimFlu-S（QIS）的商业上市做准备，AdimFlu-S（QIS）是国内目前唯一获批用于三岁及以上人群的进口四价季节性流感疫苗。三叶草生物预计2023年下半年商业化上市销售AdimFlu-S（QIS）。



“我们很高兴与科园贸易合作，科园贸易拥有一支庞大的精英商业团队,遍布31个省、市和自治区的广泛分销网络、以及卓越的现代化物流配送能力。”三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果表示，“随着中国季节性流感市场的持续增长,这种合作关系有望帮助我们加速商业成功和近期潜在营收。”

与科园贸易的合作将支持三叶草生物落地其季节性流感疫苗AdimFlu-S（QIS）的商业战略。科园贸易广泛的分销网络遍布全国31个省、直辖市及自治区，覆盖2000多家区县疾病预防控制中心。科园贸易将补充三叶草生物已建立和不断增长的商业能力，最大化其在中国各地的可及性。

“我们很高兴与三叶草生物合作，其在创新和合作方面往绩优异。并且，我们在致力于提升优质疫苗的可及性方面高度一致。”科园贸易总经理楚晨曦表示，“我们相信，双方的互补能力将促进AdimFlu-S（QIS）作为中国首选的优质季节性流感疫苗的快速采用。”

中国的流感疫苗市场以约30%1的年复合增长率增长，预计在后大流行时代，随着疫苗接种意识的提高和政府政策的利好，市场将继续增长。此外，中国市场的需求使得三价疫苗到四价季节性流感疫苗的转换持续进行，而四价流感疫苗在2022年的市场份额已达70%2。三叶草生物预计，AdimFlu-S（QIS）的销售额将增加其2023年的收入，并为2024年及以后的增长做出有意义的贡献。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于商业化阶段的全球生物制药公司，致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平。凭借综合研发实力、生产和商业化能力，以及与分布全球的相关机构强大的合作伙伴关系，我们已经开发出多样化的候选疫苗管线，以期我们的疫苗可使更多疾病得到预防，助力减轻公共卫生的负担。

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三叶草生物前瞻性声明

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