إن كمية حفنة من الجوز يوميا قد تعزز التطور المعرفي لدى المراهقين
وفقا لدراسة جديدة أجراهامعهد البحوث الصحية بير فيرجيلي (IISPV)، بالتعاون مع ISGlobal ومعهد مستشفى ديل مار دي Investigaciones Médicas (IMIM)ISTANBUL, TURKEY, May 24, 2023/EINPresswire.com/ -- ● أظهر المشاركون من فئة المراهقين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا مع الجوز تحسنا في وظائف الانتباه، وزيادة في الوظائف المتعلقة بالذكاء السائل وتحسناً في الوظائف العصبية والنفسية.
● ثمار شجرة الجوز هي الوحيدة التي تحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني أوميغا 3 ضروري للجسم ويؤدّي دورًا رئيسيًا في نمو الدماغ، خاصة خلال مرحلة النمو.
إكشفت دراسة إسبانية حديثة نشرت في مجلة eClinicalMedicine، من قبل الناشر المشهورThe Lancet Discovery Science، أن استهلاك الجوز بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التطور المعرفي والنضج النفسي للمراهقين. تعد ثمار شجرة الجوز الوحيدة التي تحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني من نوع أوميغا 3 ضروري للجسم ويؤدّي دورًا رئيسيًا في نمو الدماغ، خاصة في مرحلة النمو. تعد نتائج هذه الدراسة، بإشراف معهد البحوث الصحية بير فيرجيلي (IISPV)، بالتعاون مع ISGlobal ومعهد مستشفى ديل مار للبحوث الطبية (IMIM)، واعدة لأنها أول بحث يُوضح أهمية تناول الجوز خلال فترة المراهقة.
يبين هذا البحث أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يوفر العناصر الغذائية الأساسية، مثل تلك التي يوفرها الجوز، يمكن أن يكون له تأثير مفيد على النمو المعرفي والنفسي للمراهقين. "تعد المراهقة مرحلة لتطور الدماغ والاتصال والسلوكيات المعقدة، لذلك فهي حساسة لعدد من العوامل البيئية ونمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي، والتي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة والعناصر المغذية للتنمية السليمة. يعد الجوز غذاء غني بالعناصر الغذائية ومصدر نباتي غني بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني من نوع أوميغا 3 يوفر الطاقة وهو ضروري للجسم وتطوره. لهذا السبب، يعتبر الجوز حليفًا كبيرًا لصحة المراهقين "، كما يقول الدكتور جوردي جولفيز، الباحث الرئيسي ومنسق مجموعة أبحاث Neuro - Apia التابعة لـ IISPV.
شملت هذه الدراسة على وجه التحديد 700 متطوع من طلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 16 سنة من 12 مدرسة ثانوية مختلفة. تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين: المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. أعطيت المجموعة التجريبية عبوات تحتوي على 30 غراما من الجوز (أي ما يعادل حفنة) وتم توجيهها باستهلاكها يومياً خلال 6 أشهر. أظهر المشاركون الذين تناولوا الجوز لمدة 100 يوم على الأقل تحسنًا في وظائف الانتباه، وأولئك الذين يعانون أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) كان لديهم سلوك أفضل داخل الفصل، مما أدى إلى مزيد من الانتباه للمعلم والتخفيف من النشاط. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة زيادة في الوظائف المتعلقة بالذكاء السائل، الذي يتأثر بشكل أقل بالتعلم والمتأصل في بيولوجيا الشخص. وأظهر المشاركون الذين تقيدوا عن كثب بالجرعة الموصى بها من الجوز وعدد أيام الاستهلاك تحسنا في الوظائف العصبية النفسية.
عادات المراهقين الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على مدى العقد الماضي، كان نمط الحياة غير الصحي والعادات الغذائية السيئة مصدر قلق كبير للسلطات الصحية المحلية في معظم البلدان العربية حيث وصلت السمنة إلى معدل وبائي لدى كل من الأطفالوالبالغين. وفقًا لنتائج المسح الصحي الوطني لسنة 2017–2018، بلغ معدل السمنة بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا حوالي 17.35 في المائة2. بغض النظر عن العادات الغذائية غير الصحية للشباب في الإمارات العربية المتحدة، فإنهم يميلون أيضًا إلى اتباع أنماط أكل غير منتظمة، التي قد تشمل إهمالوجبةالإفطار. يتميز النظام الغذائي للمراهقين العرب بانخفاض تناول الفاكهة والخضروات والحليب وتناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة والحلويات4.
لاستكمال النتائج المشجعة لهذه الدراسة، سيقوم فريق البحث بإجراء تجربة رصدية ثانية لتحليل آثار استهلاك الجوز أثناء فترة الحمل، مع التركيز على التطور المعرفي والنضج النفسي للرضع. بهذه الطريقة، تكمن الغاية في إظهار أهمية اتباع عادات الأكل الصحية منذ سنوات العمر الأولى.
دعمت لجنة كاليفورنيا للجوز (CWC) هذه الدراسة بتوفير الجوز اللازم للبحث، دون التدخل في تصميم أو مناقشة نتائج الدراسة.
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مرجع الدراسة:
● Pinar - Martí A، Gignac F، Fernández - Barrés S، Romaguera D، Sala - Vila A، Lázaro I، Ranzani OT، Persavento C، Delgado A، Carol A، Torrent J، Gonzalez J، Roso E، Barrera - Gómez J، López - Vicente M، Boucher O، Nieuwenhuijsen M، Turner MC، Burgaleta M، Canals J، Arija V، Basagaña X، Ros E، Salas - Salvadó J، Sunyer J، Julvez J. تأثير تناول الجوز على التطور النفسي العصبي للمراهقين الأصحاء: تجربة عشوائية خاضعة للرقابة لمدارس متعددة. eClinicalMedicine. 06 أبريل 2023. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101954.
1 https://knepublishing.com/index.php/ajne/ article/view/1226/2672
2 صحة الطفل - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
3 العناصر الغذائية| نص كامل مجاني | معوقات التغذية المستدامة من أجل الصحة المستدامة لدى طلاب جامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة (mdpi.com)
1 https://knepublishing.com/index.php/ajne/ article/view/1226/2672
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