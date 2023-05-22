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TTM Technologies, Inc. 将参展国际电子电路（深圳）展览会

/EIN News/ -- 加利福尼亚州圣安娜, May 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TTM Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：TTMI）（下称：迅达）是一家全球领先的技术解决方案制造商，包括任务系统、射频（"RF"）组件和射频微波/微电子组件，以及快板和技术先进的印刷电路板 （"PCBs"）。迅达宣布将于 2023 年 5 月 24 日至 26 日参展在深圳国际会展中心（宝安）举行的 2023 国际电子电路（深圳）展览会（展位 #2C31）。此次展会的主题是「数字领域 · 构建未来」。

迅达将主持一连串的技术研讨会，展示其拔尖的工程和产品解决方案，以应对客户在不同终端市场和应用领域上的挑战。研讨会将涵盖热门话题，包括通信和计算机业务的印刷电路板能力更新、更快数据速度的预备情况，以及创新的散热管理解决方案。

随着世界逐渐恢复正常，迅达很高兴能参加因为疫情而停办数年的国际电子电路（深圳）展览会。

迅达科技全球销售和机电解决方案高级副总裁 Kent Hardwick 说：「我们很高兴能参加这个重要的行业活动，同时我们非常重视与客户面对面交流的机会，希望能就市场趋势与客户交流想法，使我们的合作更有效，在这日新月异的电子行业中取得成功。希望今年于深圳举行的展览会能让所有的参观者都惊叹不已。」

关于国际电子电路（深圳）展览会
国际电子电路（深圳）展览会于 2002 年第一次亮相，由香港线路板协会和中国电子电路行业协会共同举办。现在展会已经是全球电子行业最受认可和最负盛名的活动之一，吸引了来自世界各地的成千上万的参观者，展示了最新的趋势、技术和发明。展会主要围绕电路板、IC 封装和测试，以及散热管理，是行内人士联系、分享知识和交流想法的完美平台，同时可以探索合作和发展的可能。无论在业内经验丰富与否，国际电子电路（深圳）展览会在探索、交流和发展业务上都是个不可错过的机会。如需更多资讯，请访问 www.hkpcashow.org。

关于迅达
TTM Technologies, Inc. 是一家全球领先的技术解决方案制造商，包括任务系统、射频（"RF"）组件和射频微波/微电子组件，以及快板和技术先进的印刷电路板 （"PCBs"）。TTM 是 Time-To-Market 的首字母缩写，代表快速投放市场，提供快速的一站式制造服务，使客户能够缩短开发新产品并推向市场所需的时间。欢迎访问 http://www.ttm.com获取更多资讯。

联系人:       

Winnie Ng
企业营销部副总裁
迅达科技
+852 2272 2287 / +1 714 327 3000
winnie.ng@ttm.com 		Sameer Desai
企业发展与投资者关系部副总裁
迅达科技
+1 714 327 3050
sameer.desai@ttmtech.com

 


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