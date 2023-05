MLife Music Group Annonce le Lancement Officiel du Single d'Annabel Oreste "Trop Jeune"

Annabel Oreste PR-PICTURE Fondation Jeune En Tete Logo MLife Logo

MLife Music Group est fier d'annoncer le lancement officiel du dernier single de la star montante Annabel Oreste intitulé "Trop jeune"

LAVAL, QUEBEC, CANADA, May 22, 2023/ EINPresswire.com / -- Montréal, le 22 mai 2023 - Groupe MLife music est fier d'annoncer le lancement officiel du dernier single de la star montante Annabel Oreste intitulé « Trop jeune ». Sorti le 7 février 2023, « Trop Jeune » est une chanson puissante et émotive qui aborde la question de la santé mentale parmi les jeunes adolescents.En collaboration avec Jeunes En Tête, une organisation à but non lucratif située à Montréal, « Trop Jeune » attire l'attention sur les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreux adolescents comme la dépression et l'anxiété. Malgré la prévalence de ces questions, Annabel croit que sa communauté ne leur offre pas suffisamment de ressources nécessaires pour surmonter les difficultés en lien avec les problèmes de santé mentale.L’artiste nous fait comprendre que sa chanson a été écrite dans le but de donner une voix aux jeunes adolescents qui se sentent seuls et incompris. Elle souhaite leur faire passer le message qu’ils ne sont pas seuls à vivre ces difficultés et qu’il y a malgré tout, de l’espoir. La santé mentale est un problème sérieux et il est important que nous en parlions ouvertement et honnêtement. Pour tous ces jeunes qui ont lutté et qui luttent toujours contre leur problème de santé mentale, le nouveau single d’Annabel les aidera forcément à se sentir compris pour une fois. Effectivement, ces paroles profondes que nous livre cette chanson ne laisseront pas indifférent les jeunes auditeurs concernés.Annabel collabore avec Jeunes En Tête afin de souligner l'importance des organismes qui travaillent pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes au Québec. En tant qu’ambassadrice de cette organisation, elle se sent plus qu’honorée de représenter cette entité dans sa lutte pour aider les adolescents avec ce combat. Pour en apprendre davantage sur la mission de cet organisme vous pouvez toujours visiter fondationjeunesentete.org.Découvrez le nouveau single "Trop Jeune" d'Annabel Oreste et assistez à sa performance live au Feaster Festival Annabel Oreste, une artiste montante au son unique, s'apprête à captiver le public avec son nouveau single, "Trop Jeune". En tant que talent local, elle participera au Feaster Festival le 26 mai 2023 à Laval, QC. Ce festival de musique urbaine est un événement incontournable pour les fans des artistes locaux, car il présente le meilleur de la scène musicale florissante de la région.Pour avoir un avant-goût de l'incroyable talent d'Annabel, vous pouvez écouter son interview à la radio sur Chad Damord FM Podcast, où elle parle de son parcours musical, de ses inspirations et de l'histoire derrière "Trop Jeune". Ne manquez pas cette occasion d'en savoir plus sur cette artiste talentueuse et sa passion pour la musique. Écoutez l'interview d'Annabel Oreste ci-dessous.« Trop Jeune » est maintenant disponible sur toutes les principales plateformes de streaming le 7 février 2023. Surtout, n'oubliez pas de suivre Annabel Oreste sur les réseaux sociaux pour rester au courant des mises à jour et des informations sur ses projets à venir.N'oubliez pas de marquer vos calendriers pour le Feaster Festival et de montrer votre soutien à Annabel Oreste alors qu'elle monte sur scène pour partager son nouveau single inoubliable, "Trop Jeune", avec le monde. Préparez-vous à être hypnotisé par sa voix soul et sa performance captivante.À propos du Groupe MLife Music - MLife Music Group est un label international et indépendant spécialisé dans la découverte et le développement de nouveaux talents. Avec une forte concentration sur la qualité et la créativité, MLife Music Group s'est imposée comme un leader dans l'industrie au fil des dernières années.

Annabel Oreste -Trop Jeune