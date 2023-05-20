全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 Fox Corporation 投資者查詢集體訴訟調查狀況 – FOX, FOXA

/EIN News/ -- 紐約, May 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Fox Corporation (NASDAQ: FOX, FOXA) 的股東進行潛在證券申索調查，事緣 FOX 可能曾經向公眾投資者刊發具有重大誤導性的商業資訊。潛在代表人包括曾購買 FOX 認購期權及／或出售認沽期權的人士。



影響：如果您購買了 FOX 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，尋求追討投資者的損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13327 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2020 年美國總統大選之後，Dominion Voting Systems 控告 FOX 誹謗。Dominion 的訴訟內容是指控 FOX 藉著背書、重複或播放一連串「涉及 Dominion 而可證明失實但具有毀滅性的謊言」，從而對 Dominion 的業務作出誹謗。Dominion 聲稱有各類陳述在 FOX News 上作出，包括 Dominion 操縱 2020 年大選而干犯選舉舞弊、Dominion 的軟件及演算法操控 2020 年大選的票數、Dominion 的成立旨在操縱選舉，以及 Dominion 向使用其機器的政府官員支付回扣，屬於誹謗及失實。Dominion 與 Fox 最終同意以 7.87 億美元和解。

2023 年 2 月開始，外界開始得悉 2020 年大選後 FOX 內部討論的具體詳情，顯示 FOX 的高層明白有關 Dominion 等實體操縱 2020 年大選是失實的說法，FOX 因此面臨重大的潛在法律責任。

由於 FOX 涉及 Dominion 訴訟的法律風險持續曝光，FOX 的 A 類股份由 2023 年 2 月 17 日的收市價 37.03 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收市價 32.52 美元，跌幅為 12%；FOX 的 B 類股份亦由 2023 年 2 月 17 日的收市價 34.22 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收市價 29.83 美元，跌幅為 12%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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