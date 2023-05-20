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RH投資者通知：頂級律師事務所ROSEN鼓勵RH投資者詢問集體訴訟調查事宜——RH

/EIN News/ -- 紐約, May 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權益律師事務所Rosen Law Firm繼續代表RH（NYSE：RH）的股東調查潛在的證券索賠，因為有指控稱RH可能向投資大眾發佈了具有重大誤導性的商業資訊。

所以：倘若您曾購買了RH證券，您可能有權透過應急費用安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm正在準備一項集體訴訟，要求收回投資者的損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請登入https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12982，或撥打免費電話866-767-3653，或傳送電子郵件至pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com與Phillip Kim律師連絡，瞭解有關集體訴訟的資訊。

究竟是何原因：2023年2月3日，交易時段結束後，RH向Securities & Exchange Commission（「SEC」）提交了一份表格8-K的最新報告，並在相關部分宣佈，其「截至2022年4月30日止的三個月、截至2022年7月30日止的三個月和六個月以及截至2022年10月29日止的三個月和九個月的先前未經審核的財務報表不應再被依賴，因為在上述的某些財務期間，我們計算的每股基本淨收入和稀釋淨收入時出現了重大非故意錯誤。」

此外，RH宣佈，「關於重述，我們確定，在截至2023年1月28日，即2022財年末的非依賴期內，我們對財務報告的內部控制至少存在一項重大缺陷。關於重大缺陷，我們還得出結論，我們的披露控制和相關程序也是無效的。」

受此消息影響，RH的股票價格於2023年2月6日下跌了25.19美元，跌幅為7.3%。

為何選擇Rosen Law Firm：我們鼓勵投資者選擇有成功領導經驗的合資格律師。通常，發佈通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm在全球各地為投資者提供服務，專注於證券領域的集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券領域集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm曾因其證券領域集體訴訟案件的和解數量，於2017年獲ISS Securities Class Action Services評選為排名第一的法律事務所。自2013年以來，Rosen Law Firm每年均能躋身該排行榜的前四席，且已為投資者追回數億美元的資金。僅2019年，Rosen Law Firm便為投資者追回了逾4.38億美元的資金。2020年，創始合夥人Laurence Rosen獲law360評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到Lawdragon和Super Lawyers的表彰。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師宣傳。過往結果概無法保證未來獲得類似的結果。

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連絡資訊：

        Laurence Rosen律師
        Phillip Kim律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016 （美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com

        


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