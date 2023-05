LAUGA / SAUNOAGA AUTU

SAMOA, May 18 - MINISITA LAGOLAGO MO LE MATAGALUEGA O AOGA, TA’ALOGA MA AGANUU

ASO FAAVAOMALO O FALEMATAAGA O LE LALOLAGI

MALAE O AGANUU MA MEASINA A SAMOA

Fa’afetai tele mo lo’u avanoa.

E fia fa’aopopo le fa’afetai i lau Susuga i le fa’afeagaiga, o le Tamā Malolo Manumalo, a’o le Komesina o le Gagana Samoa, lau Susuga Rev Vaiaso Eteuati. Fa’afetai tele ma fa’amālō le tāpena. Ua maualuga le vi’iga o le Atua. Ia maua pea le mau e tele mai le lagi ma ia fa’afualoa pea le soifua galue mo le Atua aemaise lo tatou atunu’u e ala i le Matagaluega o Aoga, Taaloga ma Aganu’u.

Malo! Faafetai.

Talitonu o lea ua maea ona fola le fala ma sasa’a le fafao i pa’ia, o sa ma faigā o le taeao. E manatu o lea ua atoa tupe i le fala i mamalu ma pa’ia. Ia tau lava ina ou fa’atulou ma fa’apoi iai ma le fa’aaloalo.

Ua asa gofie la le vaofilifili lea i lou tula’I ona o lena ua tapena e le fofoga o le mafutaga le alafua mo a’u. Magalo ia lo’u leo ae fa’agafua le tulaga. O le a pāpā’aveloa le tautalaga e tusa ma le auga o aute o lenei aso ma lona fa’amoemoe.

O le taeao lenei, e le gata o se aso taua mo le lalolagi ae taua foi ia Samoa o le Fa’amanatuina o le Aso Faapitoa Fa’avaomalo o Falemataaga o le Lalolagi, aua le teumaluina, puipuia ma le fa’aolaolaina o tatou Talatuu, Tala o le Vavau ma Measina ina ia siitia le tulaga o le malamalama o a’oa’oga aemaise o le faasoaina o tomai ma agava’a o tu ma aganuu eseese. E momoli atu le faafetai i le Matagaluega o Aoga, Taaloga ma Aganu’u i le faamanatuina pea o lenei aso taua i tausaga taitasi.

O le tolu (3) ai nei o tausaga o taulamua ma faamaite le Vaega o le Falemataaga o Samoa, i le faia o Polokalame Faalauiloa mo le puipuia, o le teumaluina o a tatou Talafaasolopito, o Tu ma Agaifanua ma Measina a lo tatou atunu’u.

O le sini autu o lenei tausaga o le “Falemataaga, Gafataulimaina ma Soifua Manuia” e faailoa mai ai le taua tele o le aso o Falemataaga mo le soifua maloloina, le manuia ma le gafataulimaina i totonu o aiga, nuu ma ekalesia ma Samoa i lona tulaga aoao. Ua avea Falemataaga ma se tasi o nofoaga taua i le soifuaga mo suiga lelei. Talitonu e tele ma anoanoai auala taua e mafai ai e Falemataaga ona ausia faamoemoega lelei mo atinae manuia mo le lagolago atu i suiga o le tau, o gasegase faa-le-mafaufau i le feoeoeai ma le galulue faatasi.

O le Aso Faapitoa Faavaomalo mo Falemataaga o le Lalolagi, o se avanoa lelei lenei ua mafai ai ona auai mai nisi o Falemataaga i totonu lava o le tatou atunuu e faalauiloa a latou measina i le mamalu o le atunuu, e faasoa ai ini auala ma faamaite mea lelei ma faamautu atili ai la tatou faiga paaga e iai le asō.

E avea ai lou lea fa’atauvaa e fai ma fofoga o le Malo Tutoatasi o Samoa e avatu ai le fa’amalo ma le fa’afetai tele i le fa’a-avanoa mai o tou taimi taua tatou te umufono talatala ai ma tatala avei o au galuega ma sei maimoa le atunu’u I ou faiva o lo’o feagai ai. O le tala moni o lo’o tatou galulue faatasi e mafai ai ona ausia fa’amoemoega matagofie, o le siitia lea o le puipuia ma le teumaluina o a tatou oloa ma measina aua le fa’aauauina o sona tulaga manuia ma le maoa’e e tupulaga o Samoa mo nei ma a taeao.

***********************************

Distinguished Guests and Participants

Ladies and Gentlemen

To our failotu this morning, Susuga le Fa’afeagaiga malolo manumalo and to our esteemed participants and partners; it is my great pleasure to speak on this occasion of International Museum Day.

This day is celebrated not only in Samoa but all over the world to recognize the vital role that museums play in society, as they preserve, promote cultural heritage, encourage education, and foster intercultural dialogue. Therefore, I thank the Ministry of Education, Sports and Culture for the opportunity to participate in this year’s event.

International Museum Day is an annual celebration that takes place on May 18th each year. The Museum of Samoa has consistently done a tremendous job over the past three years in sustaining its role to lead and raise awareness in safeguarding and preserving our history, culture and heritage.

The theme for this year is “Museums, Sustainability and Well-being” – “Falemata’aga, Gafataulimaina ma Soifua Manuia”; which reflects that museums are key contributors to the well – being and to the sustainable development of our communities. As trusted institutions and important threads in our shared social fabric, they are uniquely placed to create a cascading effect to foster positive change. Therefore, there are many ways in which museums can contribute to achieving the Sustainable Development Goals: from supporting climate action and fostering inclusivity to tackling social isolation and improving mental health.

Today too is an opportunity for local museums to showcase their collections, engage with the public in new and innovative ways, and build partnerships with our local cultural institutions and stakeholders who are with us now.

Therefore, I would like to acknowledge and thank you all for your presence here today. Promoting and safeguarding our cultural heritage is our collective responsibility by working in collaboration for our future generation and Samoa as a whole.

A alu, alu le asõ ae toe taliu i nu’u ma afioaga o le upu a le atunu’u e pipi’i tia ae mamao ala. Ia alofagia e le Atua ua ne’i afe se atua o le ala pe fa’alavelave ni ma’a mamala. Ta’ita’i fiafia lo outou pa’ia i aao o le Atua se’ia feiloa’i ma aiga ma afioaga o lo’o aumau ai.

Lagi e mamã, soifua laulelei i lau Susuga ile Ta’ita’i o le Sauniga

Maua la outou tõfã ma le moe i le fe-fa’asoaa’i i le mamalu o tatou Fa’apaaga e ala i le Falemataaga i totonu o Samoa ua valaulia ma le paia ua aofia.

“IA MANUIA TELE LE FA’AMANATUINA OLE ASO FA’APITOA FA’AVAOMALO O FALEMATAAGA O LE LALOLAGI O LENEI TAUSAGA, 2023”

Manuia le Matagaluega ae ola le tautalaga

Soifua ma ia Manuia