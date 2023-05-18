全球認可的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 DISH Network Corporation 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 5 月 22 日前尋求法律意見 – DISH

/EIN News/ -- 紐約, May 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 27 日期間（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）購買了 DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 5 月 22 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 DISH 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 DISH 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13586 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 22 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) DISH 誇大了其營運效率，且在網路安全和資訊科技基礎設施方面仍存在不足；(2) 由於上述原因，DISH 無法恰當保護客戶資料，使其容易被惡意第三方存取；(3) 上述網路安全缺陷也使 DISH 在營運過程中易出現廣泛的服務中斷情況，且 DISH 無法有效應對此類中斷；及 (4) 因此，該公司在所有相關時間的公開陳述均存在重大虛假和誤導性。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 DISH 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13586 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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