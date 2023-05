Internasionale Dark-Sky Association Aanvaar Nou Inskrywings vir Wêreldwye Fotokompetisie

2022 second place winner in the Connecting to the Dark category, Elias Kolovs, "Thousand Stars Hotel." 2022 first-place winner in the Impact of Light Pollution category by Wang Jin, "Milky Way Over Li River." 2022 first-place winner in the Connecting to the Dark category by Chris Olivas, "Rock climbers under a rising blood moon."

International Dark-Sky Association hosts its 4th annual global photo contest, sponsored by Visit Utah. Entries must be received by June 30, 2023.

TUCSON, ARIZONA, UNITED STATES, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Die Internasionale Dark-Sky Association (DarkSky), 'n toonaangewende internasionale organisasie wat ligbesoedeling bestry, aanvaar nou inskrywings vir sy vierde jaarlikse "Capture the Dark" fotokompetisie wat die skoonheid en voordele van natuurlike donkerte vier. Die kompetisie is gratis en oop vir naglug-entoesiaste wêreldwyd."Die kompetisie is ontwerp om die belangrikheid van 'n donker lug vir alle lewende wesens vas te vang," het Ruskin Hartley, uitvoerende direkteur van DarkSky, gesê. "Soos met vorige kompetisies, help die beelde mense om bewus te word van die ernstige impak van ligbesoedeling en inspireer dit ons almal om die naglug te beskerm."Die borg vir hierdie jaar se "Capture the Dark" fotokompetisie is die Utah Office of Tourism . Die organisasie is verbind tot die bevordering van die lewe in Utah deur verantwoordelike toerismebestuur. "Ons sien daarna uit om fotograwe van alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke wêreldwyd te verwelkom om die skoonheid van verbysterende naglugte vas te lê," het Vicki Varela, direkteur van die Utah Office of Tourism, gesê. "Die bewaring van donker lug help gemeenskappe om volhoubare toerisme-ekonomieë op te bou en ons plekke vir ewig kragtig te hou."Fotograwe kan teen 30 Junie 2023 een foto per kategorie indien. Inskrywings sal geëvalueer word deur 'n paneel van ervare astrofotograwe van regoor die wêreld, insluitend Imma Barrea (VSA), Ben Coley (Suid-Afrika), Jeff Dai (Sjina), Dr. Lin Qing (Sjina), Ian Lauer (VSA) en Parisa Bajelan (Iran).Daar is agt kompetisiekategorieë en 'n "People's Choice"-toekenning:1. Verbinding met die Donker - Foto's wat perspektief en inspirasie bied om ons menslikheid en plek binne die heelal te weerspieël.2. Internasionale Dark Sky Plekke - Foto's wat beelde van gesertifiseerde Internasionale Dark Sky Plekke vasvang.3. Die Impak van Ligbesoedeling - Foto's wat die impak van ligbesoedeling op wilde diere, ekostelsels, klimaat, menslike gesondheid en naglugbeskouing demonstreer, insluitend beelde van ernstige beligting en verblindingsbronnen.4. Die Ligte Kant van Beligting - Beelde van beligting wat DarkSky se Beginsels vir Verantwoordelike Beligting gebruik, wat wys hoe buiteluglig mooi, gesond en funksioneel kan wees.5. Wesens van die Nag - Foto's wat die nadelige en dodelike gevolge van ligbesoedeling op die wild en ekologie toon.6. Diep Lug - Foto's wat diep ruimte-objekte soos nebulas, sterrestelsels en sterreklusters vasvang.7. Die Mobiele Fotograaf - Fotos wat naglugbeelde geneem met 'n selfoon, tablet of GoPro vasvang. Geen DSLR-, spieëllose kamera- of dronefoto's word toegelaat nie.8. Jeug - Foto's wat enige van die kompetisiekategorieë verteenwoordig en deur iemand van 17 jaar of jonger geneem is.Die publiek sal ook genooi word om die wenner van die "People's Choice"-toekenning te kies uit die wenners in die agt kompetisiekategorieë vanaf 3 Julie. Daarbenewens kom foto's wat in Utah geneem is, in aanmerking vir 'n Utah Dark Sky-toekenning.Wenner in elke kategorie sal 'n pryspakket ontvang wat dekking in DarkSky se Nightscape-publikasie, blog en sosiale mediaposte insluit, sowel as 'n DarkSky-lidmaatskap en snuisterye. Wenner sal ook 'n STRGZR-hoed, T-hemp en ander klein items ontvang.Wenners van die "People's Choice"-toekenning sal 'n pryspakket ontvang wat 'n $250 B&H-geskenkkaart, dekking in DarkSky se Nightscape-publikasie, blog en sosiale mediadekking insluit, sowel as 'n DarkSky-lidmaatskap en snuisterye.Alle wenfoto's sal ook te sien wees in 'n spesiale DarkSky-tentoonstelling in die Shanghai Astronomy Museum laat in 2023.Vir meer inligting, besoek die amptelike webwerf vir die kompetisie by capturethedark.darksky.org Oor die Internasionale Dark-Sky AssociationDie Internasionale Dark-Sky Association (DarkSky) is die voorste organisasie wat wêreldwyd ligbesoedeling bestry. Sedert 1988 bevorder DarkSky wen-wen-oplossings wat mense in staat stel om te geniet van natuurlike donker, sterrebelaaide lugte terwyl hulle die voordele van verantwoordelike buitelugbeligting ervaar. DarkSky bereik 57 lande op ses kontinente, met lede, vrywillige voorstanders en Internasionale Dark Sky Plekke regoor die wêreld wat help om die natuurlike nagomgewing te bewaar. Lees meer by darksky.org.-###-