Associação Internacional do Céu Escuro Aceita Inscrições para o Concurso Global de Fotografia

2022 second place winner in the Connecting to the Dark category, Elias Kolovs, "Thousand Stars Hotel." 2022 first-place winner in the Impact of Light Pollution category by Wang Jin, "Milky Way Over Li River." 2022 first-place winner in the Connecting to the Dark category by Chris Olivas, "Rock climbers under a rising blood moon."

International Dark-Sky Association hosts its 4th annual global photo contest, sponsored by Visit Utah. Entries must be received by June 30, 2023.

TUCSON, ARIZONA, UNITED STATES, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- A Associação Internacional do Céu Escuro (DarkSky), uma organização global líder na luta contra a poluição luminosa, está agora aceitando inscrições para o seu quarto concurso anual de fotografia "Capture the Dark", celebrando a beleza e os benefícios da escuridão natural. A competição é gratuita e aberta a entusiastas do céu noturno em todo o mundo."O concurso visa capturar a importância de um céu escuro para todos os seres vivos", disse Ruskin Hartley, diretor executivo da DarkSky. "Assim como concursos anteriores, as imagens ajudam a educar as pessoas sobre os impactos sérios da poluição luminosa e inspiram todos nós a proteger o céu noturno."O patrocinador do concurso de fotos "Capture the Dark" deste ano é o Escritório de Turismo de Utah . A organização está comprometida em elevar a vida em Utah por meio do turismo responsável. "Estamos ansiosos para receber fotógrafos de todas as idades e níveis de habilidade do mundo inteiro para capturar a beleza dos céus noturnos impressionantes", disse Vicki Varela, diretora executiva do Escritório de Turismo de Utah. "Preservar os céus escuros ajuda as comunidades a estabelecer economias turísticas duradouras e mantém nossos lugares Forever Mighty."Os fotógrafos podem enviar uma foto por categoria até 30 de junho de 2023. As inscrições serão avaliadas por um painel de renomados astrofotógrafos de todo o mundo, incluindo Imma Barrea (EUA); Ben Coley (África do Sul); Jeff Dai (China); Dr. Lin Qing (China); Ian Lauer (EUA); e Parisa Bajelan (Irã).Há oito categorias de inscrição no concurso e um prêmio "Escolha do Público":1. Conexão com a Escuridão - Fotos que proporcionam perspectiva e inspiração para refletir nossa humanidade e lugar dentro do universo.2. Lugares Internacionais do Céu Escuro - Fotos capturando imagens de Lugares Internacionais do Céu Escuro certificados.3. O Impacto da Poluição Luminosa - Fotos que demonstram o impacto da poluição luminosa na vida selvagem, ecossistemas, clima, saúde humana e observação do céu noturno, incluindo imagens de iluminação severa e ofuscante.4. O Lado Positivo da Iluminação - Imagens de iluminação usando os Princípios de Iluminação Responsável da DarkSky, mostrando como a iluminação externa pode ser bonita, saudável e funcional.5. Criaturas da Noite - Fotos que mostram os efeitos adversos e mortais da poluição luminosa na vida selvagem e ecologia.6. Céu Profundo - Fotos capturando objetos do espaço profundo, como nebulosas, galáxias e aglomerados de estrelas.7. O Fotógrafo Móvel - Imagens capturando imagens de céu escuro tiradas com um celular, tablet ou GoPro. Não são permitidas fotos com câmeras DSLR, câmeras sem espelho ou drones.8. Juventude - Fotos que representam qualquer uma das categorias do concurso tiradas por alguém com 17 anos ou menos.O público também será convidado a selecionar o vencedor da Escolha do Público entre os vencedores das oito categorias do concurso a partir de 3 de julho. Além disso, as fotos tiradas em Utah são elegíveis para o prêmio Utah Dark Sky.Os vencedores de cada categoria receberão um pacote de prêmios que inclui destaque na publicação Nightscape da DarkSky, postagens em blog e mídias sociais, além de associação e brindes da DarkSky. Os vencedores também receberão um boné STRGZR, uma camiseta e outros itens pequenos.Os vencedores da Escolha do Público receberão um pacote de prêmios que inclui um vale-presente de US$ 250 da B&H, destaque na publicação Nightscape da DarkSky, cobertura em blog e mídias sociais, além de associação e brindes da DarkSky.Todas as fotos vencedoras também serão exibidas em uma exposição especial da DarkSky no Museu de Astronomia de Xangai no final de 2023.Para saber mais, visite o site oficial do concurso em capturethedark.darksky.org Sobre a Associação Internacional do Céu EscuroA Associação Internacional do Céu Escuro (DarkSky) é a principal organização na luta contra a poluição luminosa em todo o mundo. Desde 1988, a DarkSky tem promovido soluções ganha-ganha que permitem às pessoas apreciar o céu noturno naturalmente escuro e cheio de estrelas, enquanto desfrutam dos benefícios de uma iluminação externa responsável. A DarkSky alcança 57 países em seis continentes, com membros, defensores voluntários e Lugares Internacionais do Céu Escuro em todo o mundo ajudando a preservar o ambiente noturno natural. Saiba mais em darksky.org.-###-