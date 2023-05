International Dark-Sky Association nimmt ab sofort Einreichungen für den weltweiten Fotowettbewerb an

2022 second place winner in the Connecting to the Dark category, Elias Kolovs, "Thousand Stars Hotel." 2022 first-place winner in the Impact of Light Pollution category by Wang Jin, "Milky Way Over Li River." 2022 first-place winner in the Connecting to the Dark category by Chris Olivas, "Rock climbers under a rising blood moon."

International Dark-Sky Association hosts its 4th annual global photo contest, sponsored by Visit Utah. Entries must be received by June 30, 2023.

TUCSON, ARIZONA, UNITED STATES, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Die International Dark-Sky Association (DarkSky), eine führende globale Organisation im Kampf gegen Lichtverschmutzung, nimmt ab sofort Einreichungen für ihren vierten jährlichen Fotowettbewerb "Capture the Dark" entgegen. Der Wettbewerb feiert die Schönheit und die Vorteile der natürlichen Dunkelheit und steht allen Nachthimmel-Enthusiasten weltweit kostenlos offen."Der Wettbewerb soll die Bedeutung eines dunklen Himmels für alle Lebewesen erfassen", sagte Ruskin Hartley, Geschäftsführer von DarkSky. "Wie bei vergangenen Wettbewerben tragen die Bilder dazu bei, die Menschen über die ernsthaften Auswirkungen von Lichtverschmutzung aufzuklären und uns alle dazu zu inspirieren, den Nachthimmel zu schützen."Der diesjährige Sponsor des Fotowettbewerbs "Capture the Dark" ist das Utah Office of Tourism . Die Organisation setzt sich für einen verantwortungsvollen Tourismus ein, um das Leben in Utah zu verbessern. "Wir freuen uns darauf, Fotografen jeden Alters und Könnens aus aller Welt willkommen zu heißen, um die Schönheit der beeindruckenden Nachthimmel festzuhalten", sagte Vicki Varela, Geschäftsführerin des Utah Office of Tourism. "Die Erhaltung des dunklen Himmels hilft Gemeinden dabei, langfristige Tourismuswirtschaften aufzubauen und unsere Orte für immer mächtig zu halten (Forever Mighty)."Fotografen können bis zum 30. Juni 2023 ein Foto pro Kategorie einreichen. Die Einreichungen werden von einer Gruppe erfahrener Astrofotografen aus aller Welt bewertet, darunter Imma Barrea (USA), Ben Coley (Südafrika), Jeff Dai (China), Dr. Lin Qing (China), Ian Lauer (USA) und Parisa Bajelan (Iran).Es gibt acht Wettbewerbskategorien und einen "Publikumspreis":1. Verbindung zur Dunkelheit - Fotos, die die Perspektive und Inspiration vermitteln, unsere Menschlichkeit und unseren Platz im Universum zu reflektieren.2. Internationale Dark Sky Places - Fotos, die Bilder von zertifizierten International Dark Sky Places einfangen.3. Die Auswirkungen von Lichtverschmutzung - Fotos, die die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Tierwelt, Ökosysteme, Klima, menschliche Gesundheit und die Betrachtung des Nachthimmels zeigen, einschließlich Bilder von intensiver Beleuchtung und Blendeffekten.4. Die positive Seite der Beleuchtung - Bilder von Beleuchtung, die die Grundsätze für verantwortungsvolle Beleuchtung von DarkSky verwendet und zeigen, wie Außenbeleuchtung schön, gesund und funktional sein kann.5. Kreaturen der Nacht - Fotos, die die negativen und tö dlichen Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Tierwelt und Ökologie zeigen.6. Tiefer Himmel - Fotos, die Objekte im tiefen Weltraum wie Nebel, Galaxien und Sternhaufen einfangen.7. Der Mobilfotograf - Aufnahmen von dunklen Himmelbildern, die mit einem Mobiltelefon, Tablet oder einer GoPro gemacht wurden. Keine Aufnahmen mit einer DSLR, spiegellosen Kamera oder Drohne sind erlaubt.8. Jugend - Fotos, die eine der Wettbewerbskategorien von Personen im Alter von 17 Jahren oder jünger repräsentieren.Das Publikum wird auch dazu eingeladen, den Gewinner des Publikumspreises aus den Gewinnern der acht Wettbewerbskategorien ab dem 3. Juli auszuwählen. Zusätzlich sind Fotos, die in Utah aufgenommen wurden, für den Utah Dark Sky Award qualifiziert.Die Gewinner jeder Kategorie erhalten ein Preispaket, das eine prominente Berichterstattung in der Publikation "Nightscape" von DarkSky, Blog- und Social-Media-Beiträge sowie eine DarkSky-Mitgliedschaft und Merchandise umfasst. Die Gewinner erhalten außerdem eine STRGZR-Mütze, ein T-Shirt und andere kleine Artikel.Die Gewinner des Publikumspreises erhalten ein Preispaket, das einen Gutschein im Wert von 250 US-Dollar von B&H, eine prominente Berichterstattung in der Publikation "Nightscape" von DarkSky, Blog- und Social-Media-Berichterstattung sowie eine DarkSky-Mitgliedschaft und Merchandise umfasst.Alle Gewinnerfotos werden auch in einer speziellen Ausstellung von DarkSky im Shanghai Astronomy Museum Ende 2023 präsentiert.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Wettbewerbs unter capturethedark.darksky.org Über die International Dark-Sky AssociationDie International Dark-Sky Association (DarkSky) ist die führende Organisation im Kampf gegen Lichtverschmutzung weltweit. Seit 1988 setzt sich DarkSky für Lösungen ein, die es den Menschen ermöglichen, den natürlichen dunklen, sternklaren Himmel zu schätzen und gleichzeitig von verantwortungsvoller Außenbeleuchtung zu profitieren. DarkSky ist in 57 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten und arbeitet mit Mitgliedern, ehrenamtlichen Fürsprechern und International Dark Sky Places weltweit zusammen, um die natürliche nächtliche Umwelt zu erhalten. Erfahren Sie mehr unter darksky.org.-###-