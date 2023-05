Jelajah Ilmu bekerjasama dengan Acer Indonesia sebagai mitra digital akademik di "Acer Edu Tech 2023"

Acer Edu Tech 2023 Toni Priyono - Konsultan Pendidikan, Acer Indonesia, berbagi platform pembelajaran digital komprehensif, Jelajah Ilmu Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia dan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., President International Council for Open and Distance Education (ICDE) Periode 2012-2015

JAKARTA, INDONESIA, May 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Jelajah Ilmu , sebagai mitra penyedia layanan pendidikan digital, berkolaborasi dengan Acer Indonesia untuk memberikan kontribusi yang signifikan di bidang pendidikan di Indonesia melalui Acer Edu Tech 2023 . Seminar pendidikan ini bertujuan untuk membantu institusi pendidikan dalam menjawab tantangan penerapan literasi digital di sekolah dengan memberikan panduan dan solusi dari para pakar pendidikan.Acer Edu Tech 2023 merupakan upaya untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Melalui seminar pendidikan bertajuk "Penerapan Literasi Digital Untuk Pendidikan Masa Depan", Acer menghadirkan para praktisi akademik, antara lain Prof. Ir. Tian Belawati, Med., Ph.D. President of the International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk periode 2012-2015 dan Rektor Universitas Terbuka periode 2009-2017 dan Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. Guru Besar Indonesia dan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2004-2014.Pakar pendidikan bertukar pandangan dan pengalaman terkini tentang Tantangan Penerapan Literasi Digital untuk masa depan pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Digital untuk kemajuan Pendidikan, dan Ekosistem Pendidikan Modern & Inovatif. Dengan menyelenggarakan Acer Edu Tech 2023, Acer bermitra dengan Jelajah Ilmu bertujuan untuk menawarkan pedoman terbaru kepada pengelola sekolah, lembaga pendidikan, yayasan, dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penerapan literasi digital, sehingga berdampak positif pada pendidikan.Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia mengatakan, "Acer Indonesia terus berkomitmen terhadap misi memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Implementasi Acer Edu Tech merupakan upaya yang jujur, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah melalui teknologi digital di tengah arus globalisasi.""Acer Indonesia percaya bahwa teknologi digital dapat membuka pintu baru dalam hal akses informasi di dunia yang semakin kompetitif. Hal ini pada gilirannya dapat membantu meningkatkan standar sumber daya manusia di masa depan dan berkontribusi pada tantangan global yang kita hadapi saat ini", tambah Herbet Ang.Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefullah Hidayat, S.S.T., M.A.P., menyatakan, "Penerapan literasi digital menjadi semakin penting di tengah arus informasi yang begitu luas, teknologi dan peningkatan ekosistem pendidikan, yang mengarah pada peningkatan hasil belajar dan pengembangan siswa yang berkompetensi tinggi."Tentang Advanced Pedagogy (AP) dan Jelajah IlmuAdvanced Pedagogy (AP) adalah perusahaan teknologi pendidikan yang berkantor pusat di Singapura dan terkenal dengan platform mySecondTer.ache Didirikan oleh alumnus Universitas Cambridge Dr. Benson Soong dan dibimbing oleh Cambridge don Prof. Neil Mercer, AP bekerja untuk meningkatkan pendidikan berbasis sekolah dengan menggunakan teknologi pendidikan. Solusi kami mengubah lanskap pendidikan tradisional dan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik bagi siswa sambil membantu guru mengubah tanggung jawab inti mereka — dari penyedia konten dan fasilitator pengetahuan menjadi aktivator pembelajaran. Jelajah Ilmu adalah platform edtech AP yang khusus melayani pasar Indonesia.Tentang Program Acer untuk Pendidikan Acer IndonesiaAcer Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1998 dan kini menjadi pemain utama di Industri PC Indonesia. Acer mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, berhasil menjadi merek No.1 dalam kategori laptop selama delapan tahun berturut-turut dan No.1 dalam kategori PC selama tujuh tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & Garters Inc). Pencapaian tersebut juga menempatkan Acer sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diraih Acer, antara lain Top Brand Award selama 16 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, No.1 Customer Service in Indonesia for kategori laptop, Penghargaan Kepuasan Pelanggan Indonesia selama 11 tahun berturut-turut, termasuk penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik dalam layanan pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com . Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia, yang diwujudkan melalui jaringan layanan purna jual yang terdapat di 110 lokasi di 90 kota dan 36 provinsi di Indonesia. Pelanggan dapat menghubungi Acer Contact Center dengan tarif lokal di 1500-155, 24 jam sehari, melalui media sosial.