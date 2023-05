Inmagine Group acelera o crescimento com a abertura de um novo escritório na América Latina

Fotos de Bruno Araujo, Inmagine

Estou muito animado em ingressar no Grupo Inmaginee ajudar a impulsionar o crescimento da 123RF.com, Pixlr.com e Designs.ai na América Latina” — Bruno Araújo

SãO PAULO, BRASIL, BRASIL, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Inmagine Group, líder global em conteúdo digital criativo, continua sua expansão global com a abertura de um novo escritório na América Latina, consolidando sua posição como provedor de conteúdo digital criativo. Com um portfólio de marcas diversificadas, incluindo Pixlr, 123RF e Designs.ai . A Inmagine oferece soluções inovadoras que atendem às necessidades criativas de empresas e indivíduos em todo o mundo. O novo escritório, localizado em São Paulo, Brasil, servirá como hub das operações da Inmagine na região, oferecendo aos usuários maior acesso ao seu extenso ecossistema criativo, que engloba vários ativos e modelos de negócios.A Inmagine nomeou Bruno Araújo como o novo Diretor Geral para a América Latina. Bruno traz consigo uma vasta experiência e credibilidade em seu novo papel, tendo trabalhado na indústria criativa e de tecnologia por quase duas décadas. Antes de ingressar na Inmagine, Bruno ocupou cargos de gerenciamento sênior em multinacionais líderes de mercado , onde dirigiu projetos estratégicos para clientes de alto nível em setores criativos e de tecnologia, além de ser responsável por times de Marketing e Vendas."Estou muito animado em ingressar no Grupo Inmaginee ajudar a impulsionar o crescimento da 123RF.com Pixlr.com e Designs.ai na América Latina", disse Bruno. "Com sua extensa coleção de ativos criativos e uma abordagem centrada no cliente, acredito que a Inmagine tem um tremendo potencial neste mercado e estou ansioso para trabalhar com nosso time na América Latina para torná-lo um sucesso"."Estou animado com a abertura de nosso novo escritório na América Latina e a nomeação de Bruno como nosso Diretor Geral. Isso marca um ponto significativo em nossos esforços para expandir nossa presença global e fornecer aos nossos usuários maior acesso à nossa extensa coleção de conteúdo digital. Acreditamos que, com a liderança e experiência de Bruno, poderemos acelerar nosso crescimento na região e continuar entregando valor excepcional aos nossos usuários", disse Warren Leow, CEO do Inmagine Group."Estamos muito satisfeitos em ter Bruno na equipe da 123RF e liderar nossos esforços na América Latina", disse Alex Png, CEO da 123RF. "Seu conhecimento da indústria criativa, sua experiência liderando times de vendas e marketing, juntamente com sua extensa rede de contatos na região, o tornam o candidato ideal para liderar o crescimento de nossos negócios neste importante mercado".Com seu portfólio diversificado de marcas, incluindo 123RF, Pixlr e Designs.ai, o grupo Inmagine está bem equipado para atender às necessidades únicas e criativas de seus clientes. A abertura do escritório em São Paulo faz parte dos esforços contínuos da Inmagine para ampliar sua presença e atender melhor seus clientes em todo o mundo. Com sua vasta coleção de ativos criativos de alta qualidade e compromisso com o serviço ao cliente, a Inmagine está bem posicionada para se tornar a principal fonte de conteúdo digital na América Latina. Sejam imagens de alta qualidade em estoque ou designs personalizados gerados por IA, o Grupo Inmagine está dedicado a fornecer soluções de primeira classe aos seus clientes.###ABOUT INMAGINEA Inmagine é um ecossistema criativo impulsionado pelo design, inovação tecnológica e empreendedorismo. Nossa missão é tornar o design mais inteligente, rápido e fácil para todos, por meio da inteligência artificial e da análise de dados para simplificar o processo criativo. Nossas principais marcas incluem 123RF.com, Pixlr.com, Designs.ai, Thehungryjpeg.com.ABOUT 123RFFundada em 2005, a 123RF cresceu para se tornar uma das maiores agências de estoque digital isento de royalties do mundo. Como parte da Inmagine, a 123RF ajudou milhões de usuários a contar suas histórias, oferecendo milhões de conteúdos criativos que abrangem imagens, som e movimento, tendo a contribuição dos talentos de todo o mundo.