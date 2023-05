Changer le visage des soins de santé : Becare.ma se présente à GITEX Africa 2023

Becare.ma : infirmiers à domicile au Maroc

Transformation des soins à domicile au Maroc : Rencontrez Becare.ma à GITEX Africa 2023, révolutionnant les soins de santé avec des solutions innovantes.

Notre mission est de rendre l'accès aux soins infirmiers, d'hygiène et bien être facile et accessible pour tous, quels que soient leur âge, leur situation ou leur pathologie” — Abdelali AHBIB, CEO & Co-founder

CASABLANCA, MAROC, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Becare.ma annonce sa participation à GITEX Africa 2023, le principal événement technologique en Afrique.Becare.ma, la première plateforme 100% digitale de soins infirmiers et de bien-être à domicile au Maroc, est ravie d'annoncer sa présence à GITEX Africa 2023, qui se déroulera à Marrakech du 31 mai au 2 juin 2023, en représentant les startups marocaines sélectionnées au programme d'accélération Orange Fab Maroc de cette année.En tant qu'exposant à cet événement prestigieux, Becare.ma aura l'opportunité de présenter ses solutions innovantes pour les soins infirmiers et le bien-être à domicile.GITEX Africa 2023 est une plateforme unique qui réunit les acteurs clés du secteur technologique en Afrique. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle de réseautage, de partage de connaissances et de découverte des dernières tendances et innovations technologiques.En tant que pionniers dans notre domaine, nous sommes fiers de représenter le Maroc et de mettre en valeur notre expertise dans les soins à domicile. Notre équipe sera présente au Hall 9, stand B-40, où nous serons ravis de vous rencontrer, d'échanger sur vos besoins spécifiques et d'explorer les opportunités de collaboration.Nous invitons tous les participants et visiteurs de GITEX Africa 2023 à nous rendre visite et à découvrir comment Becare.ma peut contribuer à améliorer la qualité des soins de santé à domicile en Afrique.Pour plus d'informations sur notre participation à GITEX Africa 2023, veuillez visiter notre site web à l'adresse https://www.becare.ma ou nous contacter à contact@becare.ma.À propos de Becare.maBecare.ma est la principale plateforme de soins à domicile au Maroc, offrant une gamme complète de services de soins infirmiers, d' accompagnement des personnes âgées et de kinésithérapie à domicile. Notre mission est de faciliter l'accès aux soins infirmiers, à l'hygiène et au bien-être à domicile pour tous, quel que soit l'âge, la situation ou la condition.

Becare.ma - La première plateforme de soins à domicile au Maroc