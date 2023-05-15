探索亞洲新興市場的投資機會：海崴投資推出新獲利模式，聘請知名顧問陳泓毅
EINPresswire.com/ -- 海崴投資攜名師陳泓毅推出新興市場獲利模式，以捕捉亞洲快速增長的投資機遇，該投資將涵蓋東南亞地區及台灣等市場。
陳泓毅老師在推出該投資時表示，亞洲地區的快速發展與眾多國家政策的推進，如一帶一路，都為這些市場帶來了機遇。此外，台灣雖然面積不大，但是擁有一條長達508公里的高速公路、4個國際航空港口和1個集裝箱碼頭，以及業內人士較高水平的教育、科技和創新能力，是一個非常具有潛力的市場。
據瞭解，該基金將重點關注法人，外資主力方向動態並進行合作的投資機會，利用海崴投資的強勢團隊分析研究市場，提供最優質的投資服務。
海崴投資是全球領先的資產管理機構之一，擁有超過1.2萬億美元的資產管理規模。該公司致力於為投資者提供專業的資產管理和投資服務，積極為客戶獲取穩健的投資回報。
陳泓毅老師曾擔任多家知名企業與機構顧問，包括擔任美國著名的投資銀行高盛公司的顧問，曾在世界500強企業擔任高級職務，在財經界具有較高的知名度和影響力。
DAVID WANG
陳泓毅老師在推出該投資時表示，亞洲地區的快速發展與眾多國家政策的推進，如一帶一路，都為這些市場帶來了機遇。此外，台灣雖然面積不大，但是擁有一條長達508公里的高速公路、4個國際航空港口和1個集裝箱碼頭，以及業內人士較高水平的教育、科技和創新能力，是一個非常具有潛力的市場。
據瞭解，該基金將重點關注法人，外資主力方向動態並進行合作的投資機會，利用海崴投資的強勢團隊分析研究市場，提供最優質的投資服務。
海崴投資是全球領先的資產管理機構之一，擁有超過1.2萬億美元的資產管理規模。該公司致力於為投資者提供專業的資產管理和投資服務，積極為客戶獲取穩健的投資回報。
陳泓毅老師曾擔任多家知名企業與機構顧問，包括擔任美國著名的投資銀行高盛公司的顧問，曾在世界500強企業擔任高級職務，在財經界具有較高的知名度和影響力。
DAVID WANG
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