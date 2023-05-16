《GoodBuy, Things!》——一本關於減少雜物、物質主義和精神福祉的必讀書籍

"GoodBuy, Things!" Book Cover GoodBuy, Things! eBook Display

HONG KONG, HONG KONG, May 16, 2023/EINPresswire.com/ -- 《GoodBuy, Things!》是一本探討減少雜物、物質主義和精神福祉的必讀書籍。這本書深入分析了為什麼我們會買一些沒有真實目的的東西並且將它們帶回家，進而影響我們的精神福祉。書中指出，我們的家中充斥著無用的雜物是當今物質主義狂熱的直接症狀。人們總是想盡辦法買更多的東西，無論是追求最新的潮流，市場營銷活動，還是只是因為自己的不安全感。在極端情況下，有些人累積了大量的東西，使他們的家變得擁擠、不健康，從而破壞他們的身心健康。

書中進一步探討了為什麼物質主義不會讓我們感到快樂。雖然購物治療可能會帶來暫時的舒緩，但很快就會導致罪惡感和過度消費，從而創造出不快樂的循環。當我們尋求那些不能提供真正滿足的東西來獲得認可時，我們會與我們的生命使命和精神層面產生脫節。

這本書闡明了重新組織我們的家，給自己允許放棄我們不需要的東西，可以幫助恢復我們生活的平衡。它解釋說，控制我們周圍的雜物對於我們的精神健康和精神之旅都有益處。

如果您選擇閱讀這本書，您可以學習到如何讓您的家成為一個和平的聖地，以及物質主義不會讓我們快樂的原因。您將得到一個重新組織您家庭的路線圖，創造出一個更加平衡的生活環境，並收穫精神福祉的回報。

這本書值得一讀，是一本關於減少雜物、物質主義和精神福祉的必讀書籍。

這本書現在可以在Amazon Kindle，Barnes and Noble，Smashwords，Apple Books和Kobo上購買。

https://www.amazon.com/GoodBuy-Things-Inpress-Self-Help-Fan/dp/B0C1GVDB3W

https://www.barnesandnoble.com/w/goodbuy-things-fan-xi-yu/1143298759

https://www.smashwords.com/books/view/1372698

此致,

凡曦喻