مجموعة صن سيت للضيافة تعزز خططها التوسعية بإطلاق علامات آزور وأموس وإيزولا في فندق ومنتجع ميت في ماربيا وإستيبونا
EINPresswire.com/ -- كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة المعروفة بتطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من علامات تجارب الحياة العصرية البارزة من فنادق ومنتجعات ومطاعم ونوادٍ شاطئية، عن خطط توسعية جديدة من خلال إطلاق علامات آزور بيتش وأموس وإيزولا رستورانتي ايتاليانو للأطعمة والمشروبات في جنوب إسبانيا في وقت لاحق من هذا العام. وستفتتح المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها علاماتها المميزة الجديدة في فندق ومنتجع ميت في مدينة ماربيا على حدود مدينة إستيبونا الشهيرة.
ويمثّل فندق ومنتجع ميت في ماربيا مشروعاً مشتركاً بين مجموعة صن سيت للضيافة وشركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز، الرائدة في قطاع الفنادق في جنوب أوروبا. ويقع الفندق في منطقة سكنية فاخرة تقع بين مدينتي ماربيا وإستيبونا وتطل مباشرة على ساحل كوستا ديل سول. وتتميز علامات آزور وأموس وإيزولا بشهرة عالمية حققت بفضلها العديد من الجوائز المرموقة. وتعمل علامة نادي أزور الشاطئي المميزة على افتتاح موقعها الرابع بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي وبيروت، إضافة إلى موقعها الثالث التي تستعد لافتتاحه في فيتنام قريباً. ويعتبر مطعم أموس اليوناني في ماربيا ثالث موقع له بعد فرعيه في دبي وإبيزا، والذي أعلنت العلامة عن افتتاحه الأسبوع الماضي، بينما يفتتح مطعم إيزولا الإيطالي العصري في ماربيا الآن أول موقع للعلامة خارج دبي.
واستحوذت شركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز على فندق ومنتجع ميت في ماربيا في أغسطس من عام 2022، وستقوم مجموعة صن سيت للضيافة بتشغيله سعياً لتوسيع نطاق نجاحها الدولي في مجال الضيافة وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. ويضم الفندق 225 غرفة و24 جناحاً، وسيفتح أبوابه لاستقبال الضيوف في شهر يوليو من هذا العام بعد إجراء تجديد شامل للفندق. ويشكل نادي آزور الشاطئي ركناً أساسياً في منتجع الخمس نجوم، الذي يقع في منطقة تشتهر بأنماط الحياة الفاخرة والمناظر الطبيعية الخلابة ودرجات الحرارة الدافئة.
ويؤكد افتتاح العلامات الثلاث على التزام مجموعة صن سيت للضيافة بتنويع استثمارات محفظتها، ما يعزز خططها التوسعية الطموحة ودخول سوق جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا، وسيتم الإعلان عن العديد من المواقع الأخرى في الوقت المناسب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "تعد ماربيا مثالاً للجمال والفخامة والرقي، السمات التي تعكس تماماً طابع علامات آزور وأموس وإيزولا. ويسرنا العمل والتعاون مع شركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز، الذي يمثل بلا شك بداية لشراكة طويلة ومثمرة ستعزز قطاع الضيافة المزدهر في ماربيا وإستيبونا وجنوب إسبانيا بشكل عام".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com
Pragati Malik
ويمثّل فندق ومنتجع ميت في ماربيا مشروعاً مشتركاً بين مجموعة صن سيت للضيافة وشركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز، الرائدة في قطاع الفنادق في جنوب أوروبا. ويقع الفندق في منطقة سكنية فاخرة تقع بين مدينتي ماربيا وإستيبونا وتطل مباشرة على ساحل كوستا ديل سول. وتتميز علامات آزور وأموس وإيزولا بشهرة عالمية حققت بفضلها العديد من الجوائز المرموقة. وتعمل علامة نادي أزور الشاطئي المميزة على افتتاح موقعها الرابع بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي وبيروت، إضافة إلى موقعها الثالث التي تستعد لافتتاحه في فيتنام قريباً. ويعتبر مطعم أموس اليوناني في ماربيا ثالث موقع له بعد فرعيه في دبي وإبيزا، والذي أعلنت العلامة عن افتتاحه الأسبوع الماضي، بينما يفتتح مطعم إيزولا الإيطالي العصري في ماربيا الآن أول موقع للعلامة خارج دبي.
واستحوذت شركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز على فندق ومنتجع ميت في ماربيا في أغسطس من عام 2022، وستقوم مجموعة صن سيت للضيافة بتشغيله سعياً لتوسيع نطاق نجاحها الدولي في مجال الضيافة وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. ويضم الفندق 225 غرفة و24 جناحاً، وسيفتح أبوابه لاستقبال الضيوف في شهر يوليو من هذا العام بعد إجراء تجديد شامل للفندق. ويشكل نادي آزور الشاطئي ركناً أساسياً في منتجع الخمس نجوم، الذي يقع في منطقة تشتهر بأنماط الحياة الفاخرة والمناظر الطبيعية الخلابة ودرجات الحرارة الدافئة.
ويؤكد افتتاح العلامات الثلاث على التزام مجموعة صن سيت للضيافة بتنويع استثمارات محفظتها، ما يعزز خططها التوسعية الطموحة ودخول سوق جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا، وسيتم الإعلان عن العديد من المواقع الأخرى في الوقت المناسب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "تعد ماربيا مثالاً للجمال والفخامة والرقي، السمات التي تعكس تماماً طابع علامات آزور وأموس وإيزولا. ويسرنا العمل والتعاون مع شركة هوتيل إنفيستمنت بارتنارز، الذي يمثل بلا شك بداية لشراكة طويلة ومثمرة ستعزز قطاع الضيافة المزدهر في ماربيا وإستيبونا وجنوب إسبانيا بشكل عام".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com
Pragati Malik
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