Soirée Ciné-Concert : Une explosion de sensations pour les amateurs de cinéma

TORONTO, CANADA, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- La soirée Ciné-Concert est un événement exceptionnel qui propose une programmation complète avec deux projections distinctes, le même soir. Les œuvres sont sélectionnées par l’organisme dédié à la conservation et la préservation d’œuvres d’archives et à l’art cinématographique. L’événement se déroulera le samedi 20 mai 2023.La première séance débutera à 18h00 avec la projection de l’éclat comique de THE GENERAL (1926) de Buster Keaton, accompagné d’une performance en direct de piano, clarinette et percussions (avec une vraie cloche de train!). La soirée sera agrémentée d’un court-métrage muet de Buster Keaton. Les performances musicales seront assurées par Andrei Castanon au piano, Parker Bert aux percussions et Beth McKenna aux instruments à vent.La deuxième projection, quant à elle, débutera à 21h30 avec la projection de L’HOMME À LA CAMÉRA (1929) de Dziga Vertov, un extraordinaire chef-d’œuvre du cinéma surréaliste, accompagné d’une musique originale interprétée en direct par Morgane Paige Melbourne au piano, Parker Bert aux percussions et Ivan Fabara au violoncelle. Ce film sera précédé d’un film de science-fiction surréaliste et comique réalisé en France par René Clair, ainsi qu’un court-métrage surprise de l’époque du muet, rarement projeté ailleurs.Les billets pour l’événement sont disponibles sur le site internet de l’organisme www.cineclubfilmsociety.com ainsi qu’au guichet de l’église dès 17h00, la journée de l’événement. Grignotines et boissons seront à disposition du public. (Église Anglican St-Georges est située au 1001 av. des Canadiens-de-Montréal (métro Lucien l’Allier ou Bonaventure. Près du Centre Bell)Le Cinéclub de Montréal / The Film Society of Montreal est une organisation dédiée à l’art cinématographique, qui offre aux Montréalais le meilleur du cinéma international depuis 1992. Des œuvres qui datent des années 1890s à aujourd’hui, du cinéma expérimental d’ici jusqu’aux Blockbusters Hollywoodien en cinémascope, nous ne faisons pas que regarder des films, nous les vivons en véritable pellicule ! Nous sommes également dédiés à la conservation et la préservation de ces œuvres dans nos archives. Dans des belles salles au centre-ville, nous sommes fiers de présenter une série de projections de films classiques et importants. Nous organisons également des expositions spéciales, des conférenciers invités, un café lounge, etc. Nous invitons les cinéphiles à venir profiter de nos séances du dimanche sur notre grand écran. Tous les films seront précédés de courts métrages.Le Cinéclub de Montréal / The Film Society of Montreal est gracieusement soutenu par le Conseil des Arts de Montréal. Nous sommes donc fiers d’offrir à notre public des projections de qualité supérieure à des tarifs abordables, ainsi que des événements prestigieux comme la soirée Ciné-Concert bi-annuelle.N’oubliez pas de réserver vos billets dès maintenant pour cette soirée Ciné-Concert exceptionnelle, et venez vivre une expérience cinématographique unique en son genre.