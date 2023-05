Theratechnologies rend compte de son assemblée annuelle des actionnaires

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a rapporté les résultats du vote lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd’hui en mode virtuel uniquement.



Dans le cadre de cette assemblée, Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, a confirmé que le protocole modifié de l’essai clinique de phase I sur l’actif principal en oncologie de la Société, le sudocétaxel zendusortide (TH1902), avait été déposé auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il a aussi déclaré qu’une fois que les changements proposés auront été approuvés par la FDA, la Société a l’intention de tenir une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs afin de leur fournir de l’information sur le protocole modifié de l’essai clinique.

Les actionnaires ont voté pour les divers candidats mentionnés ci-dessous en vue de leur élection au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an et ont nommé KPMG LLP, à titre de vérificatrice de la Société pour l’exercice en cours. Les actionnaires ont également adopté la résolution 2023-1 approuvant les modifications au régime d’options d’achat d’actions de la Société. Tous les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus dans la proportion suivante :

EN FAVEUR % EN FAVEUR ABSTENTION % ABSTENTION Joseph Arena 23 138 582 73,03 % 8 545 048 26,97 % Frank Holler 23 065 196 72,80 % 8 618 434 27,20 % Gérald A. Lacoste 18 403 644 58,09 % 13 279 986 41,91 % Paul Lévesque 23 077 346 72,84 % 8 606 284 27,16 % Gary Littlejohn 18 569 960 58,61 % 13 113 670 41,39 % Andrew Molson 22 847 163 72,11 % 8 836 467 27,89 % Dawn Svoronos 22 723 149 71,72 % 8 960 481 28,28 % Alain Trudeau 21 945 983 71,72 % 9 737 647 28,28 % Dale Weil 22 847 453 72.11 % 8 836 177 27,89 %

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant l’approbation par la FDA du protocole modifié de l’essai clinique de phase I sur le sudocétaxel zendusortide (TH1902) et la tenue d’une conférence téléphonique à la suite de cette approbation. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Certaines suppositions ont été faites dans la préparation des énoncés prospectifs, notamment que la FDA approuverait le protocole modifié visant la reprise de l’essai clinique de phase I sur le sudocétaxel zendusortide. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le rejet par la FDA du protocole modifié et l’arrêt de l’essai clinique de phase I sur le sudocétaxel zendusortide, ou l’obligation d’apporter des modifications au protocole déposé, ce qui retarderait la reprise de l’essai clinique de phase I. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur le formulaire 40-F daté du 28 février 2023 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la Société. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et directeur financier

pdubuc@theratech.com

1 438 315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800