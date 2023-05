Fondazione Donà dalle Rose: al via le mostre di Primavera fra Venezia e Palermo

Le mostre di Primavera inaugurate da Venezia a Palermo, rafforzano il fil rouge di un'Arte sempre più internazionale e senza confini, che trova nel nostro Paese un eccellente trampolino di lancio” — Chiara Donà dalle Rose, Presidente della Fondazione Donà dalle Rose

VENEZIA, ITALIA, May 9, 2023/ EINPresswire.com / -- La Fondazione Donà dalle Rose - ispirata ai principi più autentici del mecenatismo e creata con l’obiettivo di salvaguardare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, storico, archivistico, filosofico e musicale italiano - nell’ambito della programmazione del The Doge Venice Carpet e del format Fondamenta Nove dell’Arte, presenta quattro mostre di respiro internazionale che dal 12 maggio al 18 giugno 2023 saranno ospitate in contemporanea nelle due sedi della Fondazione stessa: Palazzo Donà dalle Rose a Venezia e Palazzo Imperatore a Palermo.“ORBITING MOON” dal 13 maggio al 18 giugno 2023 (Vernissage: venerdì 12.05.23 ore 17.30)Nell’Androne di Palazzo Donà dalle Rose i riflettori saranno tutti puntati sulla più recente produzione degli artisti contemporanei Ezio Cicciarella (già in residenza d’artista presso la Fondazione), Luca Missoni e Rosa Mundi , in un percorso dedicato alla Luna, che si snoda tra scultura, fotografia e pittura. La mostra è stata curata da Carlo Donà dalle Rose ed Elisa Egger.“HOUSE OF GLASS: THE EXHIBITION” by WonderGlass dal 18 al 22 maggio 2023 (Vernissage: giovedì 18.05.23 ore 17.00)Mostra curata dal Prof. Architetto Ph. D. Gian Camillo Custoza, con opere dedicate all'arte vetraria e installate presso le Sale Ambassador di Palazzo Donà dalle Rose dove in data 12 settembre 2023, sulla scia di questa esposizione, si terrà il convegno “L’Arte e il vetro, il vetro e l’architettura”.“BANKSY: IL BESTIARIO NEL ROSETO” dal 18 maggio al 18 giugno 2023 (Vernissage: giovedì 18.05.23 ore 18.00)Nella storica galleria al piano nobile di Palazzo Donà dalle Rose saranno esposte le opere di due artisti (Banksy e Rosa Mundi) dall’identità mai dichiarata, emblematici e misteriosi, colti nel loro dialogare su temi universali come la guerra, la povertà e le discriminazioni. Ad introdurre alla mostra “Banksy: il bestiario nel Roseto” ci saranno una serie di opere di artisti internazionali, fra i quali compare il Maestro Cesare Catania che porterà a Venezia ben 3 sculture, di cui una di oltre metri ispirata al tema dell’Abbraccio e che sarà poi esposta per l’intera estate 2023 all’Isola Tiberina (Roma).“DECOLLAGE” dal 13 al 21 maggio 2023Nel cortile di Palazzo Imperatore, di fronte al sagrato della Cattedrale di Palermo, nell’ambito della Settimana delle Culture 2023, la Fondazione Donà dalle Rose riporta in auge il collage cartaceo, in collaborazione con la Galleria Sudestasi Contemporanea. In esposizione anche opere di due figure di spicco in residenza d’artista presso la Fondazione Donà dalle Rose per l’anno in corso: lo scultore siciliano Ezio Cicciarella e il pop artist veneziano Michele Tombolini.