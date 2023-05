Ecorobotix, société suisse AgTech, obtient un nouveau financement de 52M$

Ecorobotix's mission to radically change agriculture for the better by offering smart, innovative, and sustainable crop treatment solutions

Ecorobotix , le fabricant suisse de l' ARA , un système de reconnaissance des plantes et de pulvérisation intelligente de très haute précision, a annoncé la finalisation d'un tour de financement de 52 millions USD (46 millions CHF), mené conjointement par AQTON Private Equity GmbH et Cibus Capital LLP, avec des investissements supplémentaires de Swisscanto Invest/Swisscanto Growth Fund I, Yara Growth Ventures, Flexstone Partners, ainsi que des investisseurs existants, notamment Swisscom Ventures, BASF Venture Capital, 4FOX Ventures, et Verve Ventures. Le financement devrait permettre d'accélérer l'expansion géographique d'Ecorobotix, de conquérir de nouveaux marchés et d'accélérer le développement de nouveaux produits.Stefan Quandt, propriétaire d'AQTON PE (co-investisseur principal), a expliqué la décision de sa société d'investir dans Ecorobotix. « Je me réjouis de contribuer à la croissance d'entreprises comme Ecorobotix, qui ont un impact positif sur l'agriculture et l'environnement. L'agriculture de très haute précision et les solutions comme ARA d'Ecorobotix sont essentielles pour améliorer l'efficacité des agriculteurs et contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement. »Avec des clients sur 15 marchés européens, ces investissements permettront à Ecorobotix d'accélérer sa croissance d'ARA dans le monde entier, en particulier sur le continent américain. Le capital permettra également de renforcer la mission de l'entreprise, qui est de changer radicalement l'agriculture pour le mieux en offrant des solutions intelligentes, innovantes et durables pour le traitement des cultures. Ces solutions permettent non seulement aux agriculteurs de réaliser des économies et de se faciliter la vie, mais aussi de respecter l'environnement en réduisant massivement les coûts des intrants d'environ 70 à 95 %, en augmentant le rendement des cultures, en réduisant l'impact sur les sols et en préservant la biodiversité.« Nous sommes fiers de travailler avec des investisseurs qui voient clairement les avantages environnementaux de notre technologie de très haute précision. Grâce à ces nouveaux investissements, nous fournirons l'ARA à davantage d'agriculteurs, sur davantage de marchés, ce qui permettra d'augmenter la productivité agricole tout en protégeant l'environnement et en réduisant l'impact des émissions de CO2. » - Simon Aspinall, PDG d'EcorobotixPour ce financement, Ecorobotix a travaillé avec UBS Growth Advisory et Oaklins France en tant que conseillers. La levée de fonds comprend 48,3 millions de dollars (43,1 millions de francs suisses) de nouveaux capitaux propres et 3,4 millions de dollars (3 millions de francs suisses) de nouvelles facilités de financement grâce au Fonds technologique suisse de l'OFEV. Ce nouveau capital permettra à Ecorobotix de se développer sur de nouveaux marchés, d'élargir sa gamme de produits et de s'appuyer sur le succès commercial de l'ARA en Europe.EcorobotixEcorobotix est une entreprise suisse, certifiée B Corporation, fondée pour changer radicalement l'agriculture afin de respecter l'environnement en réduisant l'utilisation de produits chimiques et d'énergie ainsi que l'impact sur le sol. Ecorobotix a développé ARA, une solution révolutionnaire de données plante par plante et de traitement des cultures de très haute précision qui réduit l'utilisation d'herbicides, de pesticides, de traitements de croissance et d'engrais liquides de 70 à 95 %, tout en augmentant le rendement des cultures de 5 % ou plus et en réduisant de manière significative les émissions de CO2. Grâce à la technologie de l'IA et à son système unique de pulvérisation de très haute précision, ARA peut reconnaître les plantes individuelles, les classer en temps réel et pulvériser les mauvaises herbes avec une précision sans précédent de 6x6 cm sans affecter les cultures environnantes ou le sol.

