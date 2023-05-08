نجاح كبير لاحتفالات الذكرى العاشرة لاتحاد مونت كارلو للبولو في دبي

Monte Carlo Polo Federation Team receiving the reward Francesco Mitrano with some sponsors Teams in the field Event higlights Other Event higlights

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 8, 2023/EINPresswire.com/ -- بحضور نخبة من الشخصيات المهمة من جميع أنحاء العالم انضموا إلى فرانشيسكو ميترانو ، رئيس اتحاد مونت كارلو للبولو، أقيمت احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لاتحاد مونت كارلو للبولو يوم الأحد الماضي 30 أبريل 2023 ، في نادي دبي للبولو والفروسية.

وأقيمت بطولة شهدت مباريات البولو على أرض الملعب مع ثلاثة فرق رائعة لعرض هذه الرياضة على الضيوف من كبار الشخصيات ، جنبًا إلى جنب مع فرق الأطفال في افتتاح الاحتفالات.

واستمتع مجموعة من كبار الشخصيات والاعلاميين والمؤثرين والشخصيات الحكومية وممثلي العائلة المالكة في باليرمو تيراس بالعرض والتواصل في واحدة من أكثر البيئات تميزًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد نادي مونت كارلو للبولو أول ناد مخصص لتنظيم بطولات البولو في إمارة موناكو ، وهو من فكرة فرانشيسكو ميترانو ، مؤسس ورئيس اتحاد موناكو للبولو . ويعتبر فرانشيسكو من لاعبي البولو الشغوفين والمعروفين، بعد انتقاله إلى موناكو منذ سنوات عديدة ، أحيث تعتبر مونت كارلو المكان المثالي لحدث رياضي ساحر مثل رياضة البولو. هكذا بدأ كل شيء ، لذلك أنشأ اتحاد موناكو للبولو، حيث عُقد أول حدث للبولو هناك في عام 2013 ، وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى ، قرر الاتحاد الدولي للبولو أن يكون لموناكو ممثلها الرسمي وسفيرها واتحادها. كانت هذه النسخة الأولى من كأس مونتي كارلو للبولو ، في عام 2013 ، إحدى البطولات الدولية الكبرى برعاية السلطات العليا في موناكو ، وعززت مكانة البولو داخل مجتمع موناكو من خلال إنشاء "اتحاد البولو لامارة موناكو ".

ومنذ إطلاق اتحاد مونت كارلو للبولو ، يستمر هذا الحدث في النمو عاما بعد عام ويكتسب شعبية ويستقطب عددًا من الضيوف البارزين ، بما في ذلك الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات الأجنبية والزوار ، فضلاً عن الشركاء المميزين والرعاة واللجان وأعضاء نادي مونت كارلو للبولو ، جنبًا إلى جنب مع رجال الأعمال البارزين والشخصيات الاجتماعية والمشاهير .

وقام بدعم ورعاية الفعاليات في السنوات الماضية علامات تجارية شهيرة مثل: كارتييه واوديمارس بياجيه ولمبورغيني ومازاراتي و يو اس بولو اسان وباركليز وفيرساتشي وال اي مارتينا و راديو مونت كارلو وبنك اي اف جي وجيرمي انترناشيونال و مجموعة جيرودي وجيراماجليا ودي جيرسوجونو ورويال سلوت واس بي ام و كاسينو دي مونت كارلو و رامبولدي و بيريي شامبين.

أقيمت احتفالات 10 سنوات في دبي ، مع فرانشيسكو ميترانو في الإمارات العربية المتحدة لموسم البولو الحالي ، والشكر يعود للأصدقاء الرائعين الذين اختاروا أن يكونوا جزءًا من هذه اللحظة الخاصة وقدموا كل الدعم: أولاً وقبل كل شيء باتريزيا مارين (جنبًا إلى جنب مع إليونورا ألبيرتون ، رالز سان بيدرو ، أندريا بيسانا ولويجي جوارينو، كالبش لادوا ، مارتن بست، جاك دوراند .

وشكر خاص لماسيمو باجي ، سفير سويسرا في الإمارات العربية المتحدة ، فيكتوري زانغ ، المؤثر الصيني البارز ، فيكتوريا ماركو من مجلة لاكشري ماغازين وأوين إس بي سانشيز من يلا تي في، والدكتورة مريم عثمان.

وكذلك الى: استثمارات الأزياء العالمية وفاشن تي في ولاكشري ماجازين وماجنيفيسيا وكاستا اديفا واس ال اس وجواندالينا ودي 3 فيت آوت ويورتارجت وبيرفكت وكريبتو ميريا كابيتال وواو ريد .

ومن المقرر تنظيم حدث جديد ضخم في أكتوبر أو نوفمبر المقبل ، وهو كأس الاتحاد العالمي حصريًا ، حيث يستضيف اتحادات دولية كبرى مثل:

اتحاد الإمارات العربية المتحدة، اتحاد المملكة العربية السعودية ، اتحاد موناكو

جمعية البولو الهندية.

وقال فرانشيسكو ميترانو: "نحن على ثقة من أنه سيكون معنا ممثلين من جميع البلدان الأربعة المذكورة أعلاه". "لدينا خطة كبيرة للمستقبل ، وقريبًا سيكون لدينا الأحداث المرموقة في مونتي كارلو والرياض ودبي في الموسم الجديد القادم. لقد عدت للتو من رحلة رائعة إلى المملكة العربية السعودية وأنا متحمس جدًا لهذه الشراكة الجديدة ". يشرف الاتحاد السعودي للبولو على الفرق السعودية وينظم ويدير أنشطة البولو في جميع أنحاء المملكة ويمثل المملكة دوليًا في المؤتمرات والاجتماعات والبطولات والمباريات المتعلقة بأنشطة البولو. الهدف هو نشر رياضة البولو في السعودية وزيادة عدد لاعبيها ، وأن تصبح من الاتحادات المنافسة على المستوى العربي والعالمي. وكذلك دعم الفرق والأندية واللاعبين للمساهمة في رفع المستوى الفني للعبة والارتقاء بمستوى اللاعبين في مختلف الجوانب الفنية والثقافية والاجتماعية. خاصة من أجل التنافس دوليًا مع الاتحادات الدولية الأخرى. https://www.youtube.com/watch?v=tN7N5Pk_ZXQ



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نجاح كبير لاحتفالات الذكرى العاشرة لاتحاد مونت كارلو للبولو في دبي