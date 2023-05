eStruxture Data Centers nommée l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pour 2023

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 9, 2023/ EINPresswire.com / -- Aujourd’hui, eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de centres de données, a été reconnu pour ses performances et ses pratiques commerciales de pointe, ainsi que pour sa croissance soutenue, en recevant le prestigieux prix 2023 de sociétés les mieux gérées au Canada « Je suis incroyablement fier de cette reconnaissance et de la place qu’occupe eStruxture aujourd’hui », déclare Todd Coleman, fondateur, président et chef de la direction d’eStruxture. « Ce prix témoigne de notre stratégie et de notre volonté d’offrir les meilleurs services de centre de données au marché canadien, mais surtout de notre culture et de l’engagement indéfectible de notre personnel envers l’excellence. »Célébrant son 30e anniversaire, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l’excellence des entreprises privées appartenant à des Canadiens. Pour obtenir ce titre, les entreprises sont évaluées en fonction de leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture, de l’engagement, des capacités, de l’innovation, de la gouvernance et des performances financières.« Les lauréates des sociétés les mieux gérées de 2023 illustrent les normes commerciales canadiennes les plus élevées en matière d’innovation, d’adaptabilité et de résilience », déclare Lorrie King, associée chez Deloitte Private et coresponsable du programme des sociétés les mieux gérées du Canada. « Au cours de la dernière année, des entreprises comme eStruxture ont accéléré leur croissance en s’adaptant continuellement et en relevant avec succès les défis, en saisissant de nouvelles occasions, en misant sur des compétences de pointe dans l’industrie pour maximiser leurs investissements et en obtenant des résultats durables. »eStruxture comprend le marché canadien et s’y engage fermement, car il continue d’être l’une des régions les plus actives pour la croissance des centres de données. En effet, de plus en plus d’entreprises se rendent compte qu’elles ont besoin de solutions de centres de données hautement évolutives et durables, ainsi que de densités d’énergie élevées. L’entreprise continue de concentrer ses investissements sur le Canada, car ses centres de données sont particulièrement bien placés pour continuer à gagner du terrain sur le marché. eStruxture exploite actuellement un total de 15 installations au Canada, à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.À propos des Sociétés les mieux gérées au CanadaLe concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Salesforce, le Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca À propos de eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des sites à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus d'affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 200 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, notamment des opérateurs, des fournisseurs de cloud, des contenus médias, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de support à ses clients à travers le Canada dans ses installations neutres pour les fournisseurs et pour l’infonuage.Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.