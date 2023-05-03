Submit Release
News Search

There were 2,224 press releases posted in the last 24 hours and 436,313 in the last 365 days.

Mercurity Fintech Holding 全资购买成立于1982年的美国全牌照经纪商

公司旨在成为数字经纪和财富管理服务的领导者，为零售投资者重塑金融未来

/EIN News/ -- 纽约, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的科技金融基础设施提供商Mercurity Fintech Holding（以下简称“本公司”、“我们”、或“MFH”）（纳斯达克股票代码：MFH）今天宣布，其金融服务子公司Chaince Securities Inc.已成功签署《买卖协议》，购买成立于1982年，享有良好声誉的全牌照投资咨询公司和股票经纪券商J.V. Delaney & Associates（以下简称“JVDA”）公司所有资产和负债。本次收购是MFH迈入互联网券商经纪与财富管理领域的关键一步，将助力MFH提供更为多元化业务，包括美股承销、私募、并购、发行新股、出售公司股权和债券以及投资咨询服务等。

根据《买卖协议》的条款，该交易需符合美国金融业监管机构FINRA 1017号规定，在取得监管和惯例批准后方可成交，预计交易将在2023年第四季度完成。这是Chaince Securities自成立以来的首个战略性投资。本次收购对于Chaince Securities传统金融经纪服务能力的提升与全球化、数字化战略的发展至关重要，能实质性的提升公司未来业务增长和扩张的机会。

MFH首席执行官邱实表示：“美国的股票交易市场，时至今日仍采用传统的经纪人模式。我们将发挥技术优势，打造一个更高效、更专业、更便捷的一站式投资服务平台，服务零售端用户。也希望作为桥梁，将优质的亚洲企业带到美国上市。本次收购是个良好的开端，我们希望创造历史。”

Mercurity Fintech 控股公司
Mercurity Fintech Holding （纳斯达克股票代码：MFH）总部位于纽约，是一家以区块链技术为驱动的金融科技企业，是区块链应用技术开发商和金融科技服务提供商。公司成立于2011年，是中国最早的互联网团购平台，中国平台共享经济的先行者，被称为”中国版Groupon”。2015年,MFH成功在美国纳斯达克全球市场挂牌上市。公司的业务包括分布式计算与存储、数字支付、资产管理，并计划拓展互联网券商业务。

前瞻性声明
本公告包含前瞻性声明，涉及到的除了历史事实之外的所有陈述都属于前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对未来事件和金融趋势的期望和预测，MFH相信这些因素可能影响其财务状况、业绩、业务战略和财务需求。投资者可通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“瞄准”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性声明。除法律规定外，本公司不承担更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化的义务。尽管本公司认为这些前瞻性声明所表达的期望是合理的，但本公司无法保证这些期望会实现，敬请投资者注意实际结果可能与预期结果存在重大差异。

更多的信息，请联络:
International Elite Capital Inc. 
Vicky Chueng 
Tel: +1(646) 866-7989 
Email: mfhfintech@iecapitalusa.com


You just read:

Mercurity Fintech Holding 全资购买成立于1982年的美国全牌照经纪商

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Media, Advertising & PR


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more