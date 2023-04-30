ANY 損失警告：全球頂級法律事務所 ROSEN 鼓勵 Sphere 3D Corp. 的投資者查詢關於 ANY 的證券集體訴訟

/EIN News/ -- 事因, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表 Sphere 3D Corp. (NASDAQ: ANY) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Sphere 3D 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Sphere 3D 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據勝訴收費安排無需支付任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15274 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，暸解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2022 年 2 月 17 日， CoinDesk 發表了一篇題為《圍繞 NuMiner 的「同類最佳」比特幣挖礦設備的問題不斷湧現》 (Questions Swirl Around NuMiner’s ‘Best in Class’ Bitcoin Mining Rig) 的文章。該文章報導：「總部位於多倫多的數據管理公司 Sphere 3D (ANY) 宣布從一家似乎突然冒出來的紐約公司 NuMiner Global 購買約 60,000 台挖礦機，交易金額約為 17 億美元。在紐約州公司註冊檔案中搜尋「NuMiner」並未得到任何結果。該公司聲稱與 NuMiner Technologies Ltd. 有關聯，但實際上沒有公開的資訊。」一些人對這筆交易持懷疑態度，報道稱，『最大的上市礦商之一 Marathon Digital 的執行長 Fred Thiel 也在 Twitter 上表示，他對 NuMiner 的說法持懷疑態度，並對冷卻技術—或者說缺乏這種技術—表示擔憂。」然後，在 2022 年 3 月 3 日，Culper Research 發佈了一份報告，視 Sphere 3D 為股票推介。關於與 NuMiner 的交易，報告指出，「這筆交易的結構是以 2,900 萬美元現金、約 4 億美元等值的 ANY 股票、11 億美元的供應商融資（利率高達 9% 及挖掘出所有比特幣的 18%），以及 1.85 億美元的里程碑付款。我們認為這筆交易完全是虛假的，永遠不會發生。」

受此消息影響，2022 年 3 月 3 日， Sphere 3D 股價下跌 0.28 美元，跌幅 12.23%，最終收盤價為 2.01 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多這樣的公司實際上並不進行證券集體訴訟。 請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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