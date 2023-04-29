MCB 投資者新聞：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Metropolitan Bank Holding Corp. 投資者查詢有關 MCB 證券集體訴訟調查的事宜

/EIN News/ -- 紐約, April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Metropolitan Commercial Bank 之控股公司 Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE: MCB) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 MCB 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 MCB 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=14239 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 3 月 30 日，市場分析機構 Vidar Research 發表了一份題為「Metropolitan Commercial Bank 問題重重 (Metropolitan Commercial Bank is a mixed bag of problems[.])」的報告。該報告聲稱，「[Metropolitan Commercial Bank] 正在流失存款，」，並提到 Metropolitan Commercial Bank「是加密貨幣公司預付扣賬卡的首選發卡行，」質疑 Metropolitan Commercial Bank 是否真的（正如它據稱宣佈的那樣）正在放棄加密貨幣，並聲稱其資產負債表「令人震驚，堪比已經失敗的 Signature Bank (SBNY)[。]」總之，該報告稱，Metropolitan Commercial Bank「是一家已經失敗的銀行，它將與 SBNY [Signature Bank] 和SIVB [Silicon Valley Bank] 等銀行殊途同歸」。

受此消息影響，2023 年 3 月 30 日，MCB 股價下跌每股 9.66 美元，跌幅 27.6%，收盤價為每股 25.36 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不進行證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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