Das Möbius-Konsortium präsentiert eine Fantastische Erlebnisnacht mit Buchlesung und immersiver Show

BARCELONA, SPAIN, April 27, 2023/ EINPresswire.com / -- Das Möbius-Konsortium präsentiert während der Leipziger Buchmesse am 28. April 2023 im Kunstkraftwerk Leipzig eine exklusive Abendveranstaltung für 200 Besucher, bei der ein immersives Fantasy-Storytelling präsentiert wird. Die Lesung des Romans „Influence of Blue“ von Giulio Rivazza wird von einer audiovisuellen Immersion des italienischen Medienkünstlers Franz Fischnaller und des Wiener Komponisten Rupert Huber begleitet. Diese innovative Inszenierung will zeigen, wie Fantasy-Geschichten in einer audiovisuellen Interpretation präsentiert werden können, die das Publikum völlig eintauchen lässt.Die Mobile Immersive Book Box (MIBB) wird während der Veranstaltung zum ersten Mal im Kunstkraftwerk zu erleben sein.In ihr wird die aktuelle Fassung der fiktiven Geschichte Influence of Blue in einem kleinen mobilen Projektionsraum mit eigenem 3D-Audio-Soundtrack zum Leben erweckt.„The Influence of Blue“ ist eine fiktive Geschichte, die vom Verschwinden der Farbe Blau aus dem menschlichen Leben handelt und zu einer dystopischen Welt führt, in der die Menschen ein sorgenloses aber langweiliges und phlegmatisches Leben führen. Der Protagonist des Romans entdeckt, dass er der Einzige ist, der die Auswirkungen des Verlusts der Farbe Blau versteht und dass es in seiner Macht steht, die Entscheidung rückgängig zu machen. Wie wird er sich entscheiden? Gezeigt wird eine experimentelle Fassung der immersiven Show mit zahlreichen szenischen Fragmenten welche die Zuschauer in die fantastische Welt dieser Geschichte eintauchen lässt. Die endgültige Version wird ab Herbst an vielen Orten in Europa zu sehen sein.Möbius ist eine Initiative zur Förderung von Buchpublikationen im Bereich Fantastik, die im Rahmen des Programms Horizon 2020 von der Europäischen Kommission finanziert wird. Das Konsortium besteht aus 11 Partnern aus der EU: Mobile World Capital Barcelona, Eurecat, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzm, KU Leuven Centre for IT and IP Law, ENOLL, FEP, Design Entrepreneurship Institute, Bookabook srl, MVB GmbH, IN2 digital Innovations GmbH und Kunstkraftwerk Leipzig GmbH.Möbius auf der Leipziger BuchmesseAuch auf der Leipziger Buchmesse vom 27. bis 30. April 2023 finden Besucher den Stand des Möbius-Konsortiums in der HALLE 3 D400. Hier können die Besucher auch die „Möbius Innovative Applications“ entdecken und testen, webbasierte Anwendungen für Verlage und Autoren zur Erstellung interaktiver Inhalte, darunter das Prosumers Intelligence Toolkit, Möbius Creator und Möbius Player. Die Veranstaltung steht der Öffentlichkeit offen.