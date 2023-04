Nota del director de Abril de 2023 (Spanish)

Estimados residentes, vecinos y amigos:

En abril celebramos muchas medidas dignas de destacar en nuestra sociedad, como la vivienda justa, el acceso lingüístico, la salud de las minorías y las segundas oportunidades. Esta nota editorial está dedicada a la vivienda justa, pero les invito a leer la nota editorial de la directora de acceso lingüístico sobre las formas en que estamos celebrando el acceso lingüístico con motivo de su 19.º aniversario.

Hace 55 años, el presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Vivienda Justa (FHA), que prohibía la discriminación en la venta, alquiler y financiación de viviendas por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad y situación familiar. En 2021, el presidente Biden promulgó una orden ejecutiva que le exigía al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que incluyera la protección por motivos de sexo en relación con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.

Si bien conmemoramos este importante hito en la legislación federal, no ha sido una victoria fácil ni por ello se ha erradicado la segregación racial y económica. Un informe de 2016, The Color of Wealth in the Nation's Capital(El color de la riqueza en la capital de la nación), señala que los grupos familiares blancos del distrito tenían un patrimonio neto 81 veces superior al de los grupos familiares de raza negra. También se observó una marcada disparidad en el valor promedio de la vivienda entre los grupos familiares blancos y de raza negra. Los grupos familiares de raza negra tenían un valor de vivienda característico de $250,000, dos tercios del valor de los grupos familiares blancos y latinos. El informe sugiere que estas disparidades no son producto de la educación, sino de los dos siglos de barreras a las que se han enfrentado los residentes de raza negra.

Es importante reconocer la importancia de estas disparidades y diferencias porque demuestran la creciente brecha de riqueza racial entre los residentes blancos y los residentes de color, tanto a nivel local como nacional, y reflejan el acceso a oportunidades, medios de apoyo y recursos. Esto significa que las personas de raza negra no tienen la capacidad de acumular riqueza al mismo ritmo que los estadounidenses blancos. Por ejemplo, los datos del censo de EE. UU. señalan que una familia promedio de raza negra cuenta con aproximadamente $12,780 de riqueza por grupo familiar, frente a los $139,300 de las familias blancas. Además, con el aumento de la desigualdad de ingresos ha crecido también el número de personas sin hogar, así como la capacidad de las personas de raza negra para generar riqueza a través de la propiedad de la vivienda.

La Ley de Derechos Humanos del DC, promulgada en 1977, contempla varios ámbitos de protección además de los que establece la Ley de Vivienda Justa, entre ellos el origen de los ingresos. Esta protección prohíbe a los proveedores de vivienda discriminar a los solicitantes que dependan de subsidios de vivienda basados en los ingresos. En 2022, entró en vigor una nueva ley (conocida como Ley de Enmienda de la Autoridad de Sellado de Registros de Desalojo y Equidad en el Alquiler de 2022 [ERSFRA]), que aumentó las protecciones en materia de vivienda, mucho más allá de lo que cubre la FHA. Por ejemplo, en virtud de esta nueva reforma, las denegaciones de solicitudes basadas en problemas crediticios previos o en el historial de pagos de alquiler podrían constituir una forma de discriminación si dichos problemas son anteriores a la recepción del subsidio de vivienda por parte de la persona. Del mismo modo, en el caso de las personas que utilizan subsidios de vivienda, las denegaciones basadas en el nivel de ingresos y la calificación de solvencia también pueden constituir una forma de discriminación, a menos que exista un requisito legal federal que establezca unos ingresos o calificación de solvencia específicos. Además, la ley añade explícitamente una presunción refutable de que se ha producido discriminación si los proveedores de vivienda cobran tasas, depósitos o alquileres adicionales que no hubieran cobrado a personas que no utilizan subsidios de vivienda basados en los ingresos. Para obtener más información sobre las actualizaciones de la ERSFRA en relación con la discriminación basada en el origen de los ingresos, consulte la Guía de orientación N.° 23-03 de la Oficina de Derechos Humanos (OHR) aquí o asista a la sesión comunitaria donde lo escuchamos (conocida en inglés como the “Listening Lab”) del Mes de la Vivienda Justa el 27 de abril a las 6:00 p.m. (información abajo).

La Oficina de Derechos Humanos (OHR) está aquí para ayudarle si ha sido víctima de discriminación en materia de vivienda. Para obtener más información sobre cómo presentar una demanda, ingrese aquí.