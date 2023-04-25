قيادة أحلامك: انطلاق القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ 2023
EINPresswire.com/ -- انطلقت القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ (Dongfeng) في ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في 17 أبريل 2023. حضر القمة ما يزيد عن 100 شخص من أكثر من 30 دولة من بينها تشيلي والنرويج والمملكة العربية السعودية وفيتنام، حيث تعرفوا على استراتيجية تطوير الأعمال الخارجية لشركة دونغ فينغ وكذلك ما حققته الشركة على مستوى البحث والتطوير التكنولوجي والتخطيط للمنتجات وما إلى ذلك بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق توافق الآراء وتوطيد أواصر التعاون والتنمية المشتركة.
أثناء القمة - عُرض تقرير بعنوان "قفزة جديدة - بناء الحلم - الفوز بالمستقبل"، حيث تم استعراض تطور الأعمال الخارجية لشركة دونغ فينغ عام 2022 وكذلك الأهداف متوسطة وطويلة الأجل لتطوير الأعمال الخارجية للشركة والمعايير الرئيسية للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. بعد ذلك - عُرضت استراتيجية ومنتجات وتقنيات العلامة التجارية الرئيسية.
أثناء القمة - عرضت أيضًا دونغ فينغ المنتجات الرئيسية ومنتجات نقل الحركة الأساسية، حيث أشاد بها الوكلاء والشركاء على مستوى العالم.
إن الترسيخ المستمر للتواجد في الأسواق الخارجية ونجاح إرساء صورة العلامة التجارية ليس بمنآي عن جهود كل وكيل مشارك. أثناء القمة - أُقيم حفل توزيع الجوائز لتكريم الوكلاء البارزين المشاركين ممن لديهم إسهامات بارزة في الأعمال التجارية الخارجية لشركة دونغ فينغ خلال عام 2022. قال شركاء النجاح المشاركين في القمة أنهم سيتعاونون مع دونغ فينغ لتحقيق مزيد من الإنجازات.
في الختام - قال رئيس دونغ فينغ - بعد ترحيبه وشكره للوكلاء على مستوى العالم - إن دونغ فينغ محور تمركزها هم العملاء، وستأخذ زمام المبادرة لتبني التحول إلى الكهرباء لمزيد من التطوير كما ستستمر في بناء القدرة التنافسية لشركائها بالإضافة إلى تعزيز الثقة في وكلائها على مستوى العالم.
بعد القمة - عُقد اجتماع تعريفي أكثر تفصيلًا عن المنتج وتم تنظيم زيارات للوكلاء من جميع أنحاء العالم لزيارة المقر الرئيسي والمركز التقني ومصنع العلامة التجارية الرئيسي لدونغ فينغ، حيث تم تجربة نماذج متنوعة للقيادة.
نحو المستقبل - ستلتزم شركة دونغ فينغ "بعقيدة طويلة الأجل" للتوسع في الأسواق الخارجية ورفع مستوى التعاون المحلي بين الوكلاء والمستثمرين من خلال التطوير السريع للعناصر الأساسية مثل المنتجات والنقل والتسويق والخدمات والتوطين ومشاركة إنجازات التنمية الخارجية مع الوكلاء والشركاء من أجل مستقبل يحقق الربح والنجاح لجميع الأطراف.
شركة: China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
بيانات التواصل: يا مينغ جن (Ya Ming Jin)
البريد الإلكتروني: yamj@dfmc.com.cn
تليفون: +86136-8371-7671
الموقع الإلكتروني: http://www.dongfeng-global.com/
المدينة: ووهان – الصين
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Ya Ming Jin
أثناء القمة - عُرض تقرير بعنوان "قفزة جديدة - بناء الحلم - الفوز بالمستقبل"، حيث تم استعراض تطور الأعمال الخارجية لشركة دونغ فينغ عام 2022 وكذلك الأهداف متوسطة وطويلة الأجل لتطوير الأعمال الخارجية للشركة والمعايير الرئيسية للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. بعد ذلك - عُرضت استراتيجية ومنتجات وتقنيات العلامة التجارية الرئيسية.
أثناء القمة - عرضت أيضًا دونغ فينغ المنتجات الرئيسية ومنتجات نقل الحركة الأساسية، حيث أشاد بها الوكلاء والشركاء على مستوى العالم.
إن الترسيخ المستمر للتواجد في الأسواق الخارجية ونجاح إرساء صورة العلامة التجارية ليس بمنآي عن جهود كل وكيل مشارك. أثناء القمة - أُقيم حفل توزيع الجوائز لتكريم الوكلاء البارزين المشاركين ممن لديهم إسهامات بارزة في الأعمال التجارية الخارجية لشركة دونغ فينغ خلال عام 2022. قال شركاء النجاح المشاركين في القمة أنهم سيتعاونون مع دونغ فينغ لتحقيق مزيد من الإنجازات.
في الختام - قال رئيس دونغ فينغ - بعد ترحيبه وشكره للوكلاء على مستوى العالم - إن دونغ فينغ محور تمركزها هم العملاء، وستأخذ زمام المبادرة لتبني التحول إلى الكهرباء لمزيد من التطوير كما ستستمر في بناء القدرة التنافسية لشركائها بالإضافة إلى تعزيز الثقة في وكلائها على مستوى العالم.
بعد القمة - عُقد اجتماع تعريفي أكثر تفصيلًا عن المنتج وتم تنظيم زيارات للوكلاء من جميع أنحاء العالم لزيارة المقر الرئيسي والمركز التقني ومصنع العلامة التجارية الرئيسي لدونغ فينغ، حيث تم تجربة نماذج متنوعة للقيادة.
نحو المستقبل - ستلتزم شركة دونغ فينغ "بعقيدة طويلة الأجل" للتوسع في الأسواق الخارجية ورفع مستوى التعاون المحلي بين الوكلاء والمستثمرين من خلال التطوير السريع للعناصر الأساسية مثل المنتجات والنقل والتسويق والخدمات والتوطين ومشاركة إنجازات التنمية الخارجية مع الوكلاء والشركاء من أجل مستقبل يحقق الربح والنجاح لجميع الأطراف.
شركة: China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
بيانات التواصل: يا مينغ جن (Ya Ming Jin)
البريد الإلكتروني: yamj@dfmc.com.cn
تليفون: +86136-8371-7671
الموقع الإلكتروني: http://www.dongfeng-global.com/
المدينة: ووهان – الصين
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Ya Ming Jin
China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
3683717671
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