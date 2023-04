Amerikas führendes Beauty-Startup gewinnt Tobias Kütscher - Top-Manager von L'Oréal und Unilever - und kommt nach Europa

MIAMI, FLORIDA, USA, April 25, 2023/ EINPresswire.com / -- Das aufstrebende, amerikanische Konsumgüter-Startup Underlining hat kürzlich die Ernennung von Tobias Kütscher zum neuen Chief Growth Officer bekannt gegeben. Jetzt kommen die Erfolgsmarken unter der Dachmarke bald nach Europa.Underlining hat mit seinen Marken Nailboo, Hide und Tatbrow in den letzten zwei Jahren eine führende Rolle in der dekorativen Kosmetik in den USA übernommen. In seiner Rolle leitet Kütscher die globale Expansion des Unternehmens und verantwortet als Teil des Führungsteams die Themen Unternehmenstrategie, Marktbearbeitung USA und International sowie die Produktentwicklung."Wir freuen uns sehr, dass wir ein Kaliber wie Tobias Kütscher für unsere außergewöhnliche Erfolgsgeschichte begeistern und für unser Team gewinnen konnten", sagt Raz Romanescu, CEO und Mitgründer von Underlining."Tobias Kütscher bringt ein umfangreiches Netzwerk und herausragendes Fachwissen in der weltweiten Beauty-Branche mit, das uns helfen wird, unsere Strategie und Organisation weiter zu optimieren und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu erreichen."Bevor er zum Underlining-Team stieß, war Kütscher bei Unilever als General Manager für die Regionen Europa und Asien-Pazifik tätig. Bei L'Oréal hatte Kütscher ebenfalls Führungspositionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb inne. Kütscher verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Mannheim und bringt 20 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche in das Underlining-Team ein.Als führendes Unternehmen in der Markenentwicklung anhand von Social Media hat Underlining Firmen wie Nailboo, Hide und Tatbrow an die Spitze der Schönheits- und Wellnessbranche gebracht. Mit seinem bestehenden Markenportfolio hat der Pionier der Branche insgesamt schon über eine Million Kunden in den USA gewonnen und ist die führende Marke in diversen Beauty Kategorieren auf TikTok, Instagram und arbeitet mit Stars wie Paris Hilton.Underlining ist in den USA schon in über 3.000 Einzelhandelsgeschäften gelistet und sehr erfolgreich durch Ihre Direct-to-Consumer Platform. In den nächsten Monaten werden die Marken auch in ausgewählten Einzelhändlern in Europa erhältlich sein.Über Underlining™Underlining™ ist eines der am schnellsten wachsenden Beauty-Startups in den USA. Zu den Vorzeigemarken, die die Branche begeistern, gehören Nailboo(Nageldesign) und Hide(Make-Up und Hautpflege) und Tatbrow (Augenbrauen), die in den sozialen Medien eine kultähnliche Kundenbasis haben.