業界頂尖的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Marathon Digital Holdings, Inc. 投資人在對 MARA 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 2 月 28 日（包括起止兩日，下稱「集體訴訟期」）期間購買了 Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 5 月 30 日。

影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Marathon 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲參與 Marathon 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3108或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 30 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資人選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：此外，訴訟稱在整個集體訴訟期間，被告對 Marathon 的業務、經營和前景做出了重大的虛假和誤導性陳述。被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下具體事項：(1) Marathon 公司對其披露控制和程序以及內部財務報告控制的有效性言過其實；(2) 因此，在訴訟時期，Marathon 的收入和營收成本被嚴重錯報；(3) 一旦揭露上述情況，很可能對 Marathon 的財務狀況產生重大負面影響；(4) 因此，在所有相關時期，Marathon 的公開聲明均嚴重失實並具有誤導性。控方稱，當市場瞭解真相後，投資人便蒙受了損失。

如欲參與 Marathon 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3108或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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