RAD 損失警報：業內領先投資人權益律師事務所 ROSEN 鼓勵 Rite Aid Corporation 投資人在對 RAD 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, April 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2018 年 4 月 26 日至 2023 年 3 月 13 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Rite Aid Corporation (NYSE: RAD) 證券之人士注意，本所提起的證券集體訴訟的首席原告重要截止日期為 2023 年 5 月 19 日。

影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Rite Aid 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Rite Aid 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9388 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 19 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資人選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 截至 2019 年 6 月，Rite Aid 至少開具了數十萬份非法處方，涉及缺乏合法醫療目的的受控藥物，包括潛在致命的鴉片類藥物如羥考酮 (oxycodone) 和吩坦尼 (fentanyl)；(2) Rite Aid 的藥師在明顯的「紅旗」提示下仍開具處方，紅旗提示表明處方非法；(3) Rite Aid 無視其藥房分發非法處方的行為，並故意刪除由藥師記錄的有關可疑處方者的內部筆記；(4) Rite Aid 故意開具非法處方，違反了《受控物質法》，若 Rite Aid 尋求聯邦醫療計劃報銷，则亦違反了《虛偽索賠法》；(5) 由於此原因，Rite Aid 面臨美國司法部 (Department of Justice, DOJ) 等聯邦機構的起訴風險；(6) 因此，被告對其業務、經營和前景的聲明在所有時候均為虛假並具有誤導性，且缺乏合理依據。控方稱，當市場瞭解真相後，投資人蒙受了損失。

如欲加入 Rite Aid 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9388 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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