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修订版：电影《华尔街之狼》将携手Aventus推出NFT产品

为庆祝《华尔街之狼》上映10周年，Aventus与电影版权方合作，推出具有历史意义的NFT藏品

/EIN News/ -- 伦敦, April 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企业Web3解决方案提供商Aventus与《华尔街之狼》电影版权方，以及世界领先的电影制片人和剪辑师合作，共同打造“The Wolf of Wall Street Experience”，此系列NFT投放也将成为解锁更广泛体验的关键。

《华尔街之狼》在全球收获近4亿美元票房，包揽了包括最佳影片奖在内的五项奥斯卡提名，并因片中脏话使用次数最多而入选吉尼斯世界纪录。在上映近十年后，该影片对流行文化的影响依旧经久不衰，片中的许多梗如今依然在被数以百万计地使用。

“The Wolf of Wall Street Experience”将通过一系列NFT限量投放，让影迷和Web3爱好者获享独家内容、奖励和体验。 NFT将包含电影中的独家资产，包括以全新角度演绎经典场景以及演员在片中所穿的服装、所用道具和其他纪念品。 此外，众多现场活动和虚拟体验即将隆重登场，包括今年12月举行的好莱坞式周年庆典。

该产品定于2023年第二季度发行，并将为社区的早期参与者提供额外福利。 欲知更多详情，请访问官方网站：www.wolfofwallstreet.io

NFT将由碳中和的Aventus Network进行创建，它是Polkadot上的第1层（平行链）——意味着该项目将可以利用Polkadot生态系统的全部优势，包括增强的可扩展性、速度、互操作性和安全性。 对于NFT持有者而言，这也意味着50多个区块链（包括Ethereum）的互操作性优势均可为其所用。

Aventus创始人、首席执行官Alan Vey评论称：“《华尔街之狼》是最具标志性的电影之一，在广泛意义上的流行文化中如此，在区块链社区中更是如此。 随着大片成为最新意识到NFT对于社区建设与互动所具有的优势的行业，我们很高兴能够将这部电影带入Web3，成为行业历史性时刻的组成部分。”

PolkadotEthereum的创始人Gavin Wood补充道：“Polkadot的平行链生态系统旨在通过提供增强的可扩展性、安全性和互操作性来帮助区块链实现其目标，所以很高兴看到Aventus利用这种支持来实现这一真正具有开创性的项目。”

关于Aventus
Aventus将企业引入Web3，为其开辟新的创收来源，提高运营效率，并为未来的业务做好准备。 凭借在Web3和企业领导力方面超过七十年的丰富经验， Aventus与每家企业倾力合作，以确定潜在用例范围，定制SaaS式产品，以及维护和管理解决方案，从而让企业能够专注于其最擅长的业务。

www.aventus.io/

媒体垂询：
Ellie Hyman
ellie.hyman@aventus.io


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