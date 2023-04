Oregon releases updated Top 20 Agricultural Commodities

Oregon’s nursery and greenhouse industry remains the leading agricultural commodity in the state, with a value of $1.32 billion in 2021. This is up 10 percent from the previous year. The industry represented 22 percent of the total agricultural value in 2021. An estimated 74 percent or more of Oregon’s nursery sales come from outside the state, making the industry a critical traded sector.

Cattle and calves remained in the second position and had a value of production totaling $676.2 million in 2021, up 13 percent from 2020. Malheur, Klamath, Harney, Baker, and Lake are the top Oregon counties for raising cattle. Historically, greenhouses, nurseries, cattle, and calves remain two of Oregon’s top commodities by value.

Grass seed increased two positions from the previous year to third in state rankings. Grass seed value in 2021 was $639.2 million, up 28 percent from 2020. Most of the grass seed acreage is in the Willamette Valley, the “grass seed capital of the world.”

Oregon’s wine grape industry rebounded in production and value after contending with COVID-19 restrictions, labor shortages, extreme heat events and more in 2020. Total wine grape production increased 53% over the previous year from 75,142 tons to a record 114,677 tons. In addition, the value of wine grape production in 2021 increased by 72% or nearly $113 million to about $271 million. The Oregon wine industry call the 2021 season a time of recovery and resiliency.

New to Oregon’s top 20 is industrial hemp. Data collected by the United States Department of Agriculture (USDA) National Agricultural Statistics Service (NASS) reports industrial hemp value stateside at about $247.8 million. Hemp ranks eighth in value of production at $247.8 million.

Four of Oregon’s top 20 commodities declined in value from the previous year, including milk, sweet cherries, hops, and eggs. Sweet cherries value decreased by 50% from the previous year. Sweet cherries dropped to number 18, from ninth the pervious year. Industry experts say the deep freeze in 2021 devastated developing fruit cutting production significantly. Sweet corn also declined, dropping out of the state’s top 20.

Nationally Oregon ranks No. 1 for the production of hazelnuts, Christmas Trees, Rhubarb, potted florist azaleas, Dungeness crab, crimson clover seed, orchard grass seed, fescue seed, ryegrass seed, red clover seed, sugar beet for seed, white clover seed. Oregon is home to more than 225 agriculture commodities each bringing economic viability to the state.

Although these rankings represent the top 20 agriculture commodities in Orgon it is important to recognize the diversity of Oregon agriculture’s ability to produce more than 225 commodities across the state and each bring value to the state’s economy.

The newly released statistics are primarily from USDA NASS in collaboration with Dave Losh, Oregon State Statistician. The Oregon Department of Agriculture, Oregon State University, Oregon Department of Fish and Wildlife, and the Oregon Wine Board also provided estimates.

Oregon’s top 20 agriculture commodities 2021

Rank Commodity Value-Dollar

Greenhouse & Nursery* $1,321,200,000 Cattle & Calves $676,227,000 Grass Seed (all)** $639,178,000 Hay (all) $578,702,000 Milk $550,620,000 Wheat, Winter $276,325,000 Grapes for Wine*** $271,000,000 Industrial Hemp $247,767,000 Potatoes $237,046,000 Blueberries $171,667,000 Hazelnuts $167,400,000 Pears, all $133,762,000 Onions $115,203,000 *Christmas Trees $110,252,000 Corn, Grain $80,520,000 Hops $74,387,000 Dungeness crab**** $72,662,273 Cherries, Sweet $67,137,000 Apples $66,493,000 Eggs $56,958,000

*ODA estimate, **OSU estimate, ***Oregon Wine Board estimate, ****ODFW estimate

Download the Top 20 Oregon Agricultural Commodities poster.

English: oda.direct/Top20

Spanish: oda.direct/Top20SPA

Download Oregon Agricultural Statistics brochure.

English: oda.direct/AgStats

Spanish: oda.direct/AgStatsSPA

Find publications with Oregon agricultural data from USDA NASS online.

Oregon publica la lista actualizada de las 20 principales materias primas agrícolas

La industria de viveros e invernaderos de Oregon sigue siendo el principal producto agrícola del estado, con un valor de 1.320 millones de dólares en 2021. Esto supone un aumento del 10 % respecto al año anterior. La industria representó el 22% del valor agrícola total en 2021. Se calcula que el 74% o más de las ventas de los viveros de Oregon proceden de fuera del estado, lo que convierte a la industria en un sector comercial clave.

El ganado vacuno y los terneros se mantuvieron en la segunda posición y tuvieron un valor de la producción por un total de 676,2 millones de dólares en 2021, un 13% más que en 2020. Malheur, Klamath, Harney, Baker y Lake son los principales condados de Oregon para la cría de ganado. Tradicionalmente, los invernaderos, los viveros, el ganado y los terneros se han mantenido como dos de las principales materias primas de Oregon por valor.

Las semillas de pasto subieron dos posiciones con respecto al año anterior y se situó en tercer lugar en la clasificación estatal. El valor de las semillas de pasto en 2021 fue de 639,2 millones de dólares, un 28% más que en 2020. La mayor parte de la superficie de semillas de pasto se encuentra en el valle de Willamette, la “capital mundial de las semillas de pasto”.

El sector de la uva de vinificación de Oregon repuntó en producción y valor tras enfrentarse en 2020 a las restricciones de la COVID-19, la escasez de mano de obra, los episodios de calor extremo y otros problemas. La producción total de uva de vino aumentó un 53 % respecto al año anterior, pasando de 75.142 toneladas a un récord de 114.677 toneladas. Además, el valor de la producción de uva de vino en 2021 aumentó en un 72% o casi 113 millones de dólares a alrededor de 271 millones de dólares. La industria vinícola de Oregon califica la temporada 2021 como un momento de recuperación y resistencia.

El cáñamo industrial es una novedad entre las 20 principales de Oregon. Los datos recogidos por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) indican que el valor del cáñamo industrial en Estados Unidos es de unos 247,8 millones de dólares. El cáñamo ocupa el octavo lugar en valor de producción, con 247,8 millones de dólares.

El valor de cuatro de las 20 principales materias primas de Oregon disminuyó con respecto al año anterior: la leche, las cerezas dulces, el lúpulo y los huevos. El valor de las cerezas dulces disminuyó un 50 % respecto al año anterior. Las cerezas dulces cayeron al puesto núm. 18, desde el noveno del año anterior. Los expertos del sector afirman que las fuertes heladas de 2021 devastaron la fruta en desarrollo, reduciendo considerablemente la producción. El maíz dulce también descendió, quedando fuera de los 20 primeros puestos en el estado.

A escala nacional, Oregon ocupa el primer puesto en la producción de avellanas, árboles de Navidad, ruibarbo, azaleas de floristería en maceta, cangrejo Dungeness, semillas de trébol carmesí, semillas de pasto de huerta, semillas de festuca, semillas de ballico, semillas de trébol rojo, remolacha azucarera para semillas y semillas de trébol blanco. Oregon cuenta con más de 225 productos agrícolas, cada uno de los cuales aporta viabilidad económica al estado.

Estas estadísticas recién publicadas proceden principalmente del NASS del USDA en colaboración con Dave Losh, estadístico del Estado de Oregon. El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA por sus siglas en inglés) la Universidad Estatal de Oregon (OSU por sus siglas en inglés), el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon y el Consejo Vinícola de Oregon, (ODFW por sus siglas en inglés) también proporcionaron sus cálculos.

Las 20 principales materias primas agrícolas de Oregon en 2021

Puesto Materia Prima Valor en dólares

Invernadero y vivero * $1.321.200.000 Bovinos y terneros $676.227.000 Semillas de césped (todas)** $639.178.000 Heno (todos) $578.702.000 Leche $550.620.000 Trigo de invierno $276.325.000 Uvas para vino ***$271.000.000 Cáñamo industrial $247.767.000 Papas $237.046.000 Arándanos $171.667.000 Avellanas $167.400.000 Peras, todas $133.762.000 Cebollas $115.203.000 * Árboles de Navidad $110.252.000 Maíz, grano $80.520.000 Lúpulo $74.387.000 Cangrejo Duneres ****$72.662.273 Cerezas dulces $67.137.000 Manzanas. $66.493.000 Huevos $56.958.000

*cálculos del ODA, **cálculos de la OSU, *** cálculos del Consejo Vinícola de Oregon, ****cálculos del ODFW

Poster de las 20 principales materias primas agrícolas de Oregon

English: oda.direct/Top20

Spanish: oda.direct/Top20SPA

Descargar el folleto de estadísticas agrícolas de Oregón.

English: oda.direct/AgStats

Spanish: oda.direct/AgStatsSPA

Encuentre publicaciones con datos agrícolas de Oregon en USDA NASS online.