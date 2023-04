L'histoire impressionnante de deux cinéastes japonais qui présenteront leur nouveau film cette année à Cannes

"Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres"

PARIS, FRANCE, April 19, 2023/EINPresswire.com/ -- www.mediaoneinternational.com Deux cinéastes japonais relèvent avec brio le remarquable défi du Festival international du film de Cannes de cette année et font de leur mieux pour obtenir des nominations. Daisuke Tarutani (1966- ) a soumis son film intitulé « Diversity United, Deep State Conspiracy » à la compétition de courts métrages. Bande-annonce → https://youtu.be/D9lJI9EQE8g

Il a débuté sa carrière dans un magasin de location de vidéos et a ensuite réalisé des clips musicaux pour la vedette hollywoodienne Ricky Rebel.

En tant que producteur de médias, il a également travaillé à la promotion de « Lost in 24 », réalisé par Mei Liu basé à Los Angeles, ainsi que du film réalisé par Tanaka, mentionné ci-dessous, tous deux officiellement sélectionnés pour le Festival International du Film de Cannes. Fort de sa vie et ses percées dans la vie en tant que divertissement, il envisage même d'utiliser un hoverbike de pointe pour son prochain film. Nous sommes impatients de voir ses futures réussites à l'échelle mondiale. WESTEASTPRODUCTION →http://www.westeastproduction.com/

Avec Pierre Lescure, Président du Festival International de Cannes Directeur Tarutani (film de Kore-eda projeté le 26 mai 2022)

Issey Tanaka, quant à lui, est l'un des réalisateurs les plus acclamés par le gouvernement japonais aujourd'hui, faisant ses débuts de réalisateur en 2015 avec le film « Tokyo Loss ». En 2017, il a réalisé un documentaire sur la reconstruction après le « séisme de Tohoku », où il a filmé le Premier ministre Shinzo Abe dans la préfecture de Fukushima, et en 2021, il a écrit et réalisé le scénario du film « Inside the Warmth », qui a reçu une recommandation officielle du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Tanaka a reçu le titre d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres dans l'Ordre français d'encouragement au mérite social (2018).

Tanaka a vécu une vie marquée par la solitude et la pauvreté, ayant perdu ses parents à l'âge de deux ans et ses grands-parents, qui l'ont élevé, pendant son adolescence. Ses films reflètent une vie vécue avec un profond sens de l'humanité, à la recherche de la chaleur des autres. Dans son film « Where the wind passes through »,

qui sera projeté au Festival International du Film de Cannes cette année, le scénario s’est étoffé au fil des rencontres pendant le tournage, et la chaleur de son regard vers chacun des protagonistes du film achevé purifie le cœur et amène naturellement les larmes aux yeux du spectateur. Ses films sont les siens, et ses histoires, si différentes de celles des films commerciaux qui se dirigent toujours vers un but prédéterminé, et qui sont si vivantes, ne cessent jamais de fasciner les spectateurs et ceux qui participent à ses films.