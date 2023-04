Recognized Interpretive Criteria

FDA identified interpretive criteria

Minimum Inhibitory Concentrations

(mcg/mL)

Broth Microdilution

at 24 Hours Disk Diffusion

(zone diameters in mm)

Disk Diffusion at 24 Hours Pathogen S I R S I R Candida albicans ≤0.12 - - ≥13 - - Candida glabrata ≤0.12 - - ≥ 15 - - Candida parapsilosis M27M44S standard is recognized ≥9 - - Candida tropicalis ≤0.12 - - ≥ 14 - -

S = Susceptible; I = Intermediate; R = Resistant