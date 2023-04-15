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Novotech参加美国癌症研究学会（AACR）关于与中国癌症研究部门合作的eChinaHealth专家组讨论

/EIN News/ -- 澳大利亚悉尼, April 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心的领先生物技术合同研究组织（CRO）Novotech与肿瘤学界领袖人物共同参加AACR的eChinaHealth专题讨论会和晚宴。讨论的重点是与中国癌症研究部门的合作体验。（在此处注册 ）

此次专题讨论会是AACR年度会议中的一项活动，本届年会于2023年4月14日至19日在佛罗里达州奥兰多的橙郡会议中心举行。

参加本次活动，您即可与将要出席AACR会议的Novotech团队成员会面，包括：

  • Aditya Kotta，美国西海岸业务开发区域总监
  • Steve Brandao，美国东海岸业务开发区域总监Eduardo Aponte，业务开发经理

Novotech赞助了China Dinner和eChina Health专题讨论会。

本次专题讨论以“China @ AACR”为主题，重点探讨中国在癌症研究领域的国际合作。每位专家都将分享他们与中国癌症研究和临床试验领域的合作经验。

会议主持人：

  • 孙士勇教授，美中抗癌症协会会长（USCACA） 

专家组成员：

  • David Carbone博士，俄亥俄州州立大学医疗中心（OSUMC）詹姆斯胸部肿瘤中心主任
  • Roy Herbst博士，耶鲁医学院耶鲁综合癌症中心 
  • Aditya Kotta，Novotech业务开发区域总监
  • Frédéric Biemar博士，AACR国际事务总监

此处注册
2023年4月17日星期一
议程
北美东部夏令时下午6:30-9:00： 自助晚餐和社交联谊
北美东部夏令时下午6:45-7:15： 专题讨论会（炉边会议

2017年至2021年期间，亚太地区的肿瘤试验增长了100%，在全球免疫肿瘤药物临床开发中占到了三分之一以上。

GlobaData显示，“截至2021年底，40%进行中的免疫肿瘤临床试验至少涉及亚太地区的一个地点，其中大部分试验在中国进行，其次是澳大利亚、韩国、日本和中国台湾。”

最新数据显示，亚太地区还是全球细胞和基因治疗试验增长最快的地区，占所有细胞和基因研究的三分之一以上，而中国在该地区处于领先地位。肿瘤相关试验在细胞和基因治疗试验中占大多数。

此外，亚太地区是全球CAR-T试验的领先地区，2015-2022年期间，全球所有CAR-T试验中的约60%在中国进行。

在此处下载我们的肿瘤报告： 免疫肿瘤学–亚太地区–临床试验格局

Novotech为美国和欧洲的生物技术公司提供独特且无可匹敌的前期至后期CRO系列服务。Novotech专注于亚太地区，并以提供高品质的快速临床试验而在该地区享有盛誉。

Novotech最近收购了EastHORN，这是一家覆盖欧洲大陆多个重要战略地点并拥有临床、医疗和监管专业知识的合同研究组织。此次收购是Novotech在欧洲和美国执行其全球扩张计划的一项举措。

Novotech在全球领先的CRO中排名前十，是 亚太细胞与基因治疗临床试验卓越 奖和 亚太合同研究组织年度最佳公司奖 得主，在过去三年签署了45项领先研究中心合作伙伴协议。

关于NovotechNovotech-CRO.com

Novotech是以亚太地区为中心的领先生物技术合同研究组织（CRO），具有全球执行能力。Novotech是一家临床CRO，拥有实验室、I期设施、药物开发咨询服务和FDA监管专业知识，以及5000余个临床项目的相关经验，包括I期至IV期临床试验和生物等效性研究。Novotech致力于为亚太、美国及欧洲开展临床试验的生物技术客户提供服务。Novotech在全球拥有3000余名员工，在美国、欧洲和亚太地区设有34个办事处。

如需了解更多信息，请访问https://novotech-cro.com/contact


媒体联系人
David James
communications@novotech-cro.com
澳大利亚：+61 2 8218 2144
美国：+1 415 951 3228
亚洲：+65 3159 3427

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