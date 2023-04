Bulletin d’information sur l’accès aux langues de l’OHR - avril 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis :

Le 21 avril 2004, le maire Anthony Williams a signé la loi sur l’accès aux langues (Language Access Act), une mesure législative monumentale pour le District de Columbia, qui a défini la norme relative à un droit civique capital pour le pays. La loi prévoit l’égalité d’accès aux services, documents et programmes gouvernementaux, quelle que soit la langue d’expression des résidents du District et quelle que soit leur niveau de maîtrise de l’anglais. La loi promeut des chances équitables pour les communautés ne parlant pas du tout ou ne parlant que très peu l’anglais (NEP/LEP) et s’attaque aux barrières linguistiques qui empêchent les résidents qui travaillent dur au quotidien d’accéder aux services et/ou programmes gouvernementaux essentiels. Cela fait dix-neuf ans ce mois-ci que la loi a été adoptée, et le District de Columbia continue de rassurer ses résidents et ses visiteurs en leur expliquant que DC est une ville inclusive et qu’elle est prête à forger et à soutenir la communauté dynamique d’immigrants qui vit, travaille et visite le District de Columbia.

Le Bureau des Droits Humains du DC a le plaisir de gérer le Programme d’accès aux langues (le Programme) et d’être l’entité chargée d’appliquer et de mettre en œuvre la loi du DC sur l’accès aux langues (DC Language Access Act). Le programme apporte un soutien technique et des ressources linguistiques à 63 institutions gouvernementales ainsi qu’à des entités financées.

En tant que programme d’application et de conformité, le programme a été au premier plan de l’apport d'un soutien technique. Dans le cadre de ses activités, il propose à toutes les parties prenantes de l’accès aux langues des formations et des meilleures pratiques en matière d’accès aux langues.

Dans le cadre de la mission de l’OHR, nous nous engageons à améliorer et à sensibiliser le public sur l’importance d’un droit civique qui permet aux communautés sans voix de se faire entendre et de conserver l’esprit dynamique de notre ville. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion du 19e anniversaire de l’adoption de la LAA, le programme d’accès aux langues de l’OHR a lancé dans toute la ville une campagne de sensibilisation à l’accès aux langues qui intègre des annonces dans l’ensemble du système du transport public.

Nous poursuivrons notre engagement à renforcer les pratiques et les politiques qui visent à créer des environnements accueillants pour les immigrants et à maximiser leurs chances de profiter de la prospérité grandissante de la ville.

En tant que directrice du programme d’accès aux langues du Bureau des Droits Humains et au nom de l’équipe, je suis fière d’être considérée comme une résidente de DC, une ville leader au niveau national qui encourage, adopte et met en œuvre des politiques globales d’accès aux langues dont le but est d’aider tous les résidents à accéder aux services dont ils ont besoin pour se sentir pleinement intégrés dans la communauté.

Rosa Carrillo

Directrice du programme d’accès aux langues

Priscilla Mendizabal

Analyste du programme d’accès aux langues

Alkindi Kadir

Spécialiste du soutien au programme d’accès aux langues