Dangbei демонстрирует поддержку сборной Сербии в качестве официального спонсора Евро-2024 УЕФА

Dangbei: Официальный спонсор сборной Сербии на Евро-2024
Компания Dangbei стала официальным спонсором национальной сборной Сербии по футболу на Евро-2024, приблизив болельщиков к игре с помощью своих смарт-проекторов.
LOS ANGELES, CALIFORNIA, 中国, April 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Dangbei, поставщик интеллектуальных услуг больших жкранов премиум-класса, была объявлена официальным спонсором национальной сборной Сербии по футболу на Евро-2024. Являясь эксклюзивным партнером сербской команды, Dangbei привнесла динамику, жизненную силу и энтузиазм бренда в моральный дух команды. Это второе выступление Dangbei на крупном международном футбольном турнире после его дебюта на чемпионате мира в Катаре.
По словам г-на Сюя, генерального менеджера зарубежного бизнеса Dong bei, "Мы гордимся тем, что поддерживаем сборную Сербии по футболу на Евро-2024. Наша миссия - предоставить нашим клиентам экстраординарный аудиовизуальный опыт на больших экранах, и мы рады поделиться этим опытом с поклонниками прекрасной игры по всему миру".
Dangbei специализируется на проектировании и разработке программного обеспечения матрицы, операционных систем, смарт-проекторов и многого другого. Программное обеспечение компании для широкоэкранного просмотра заняло лидирующие позиции в Китае, а его приложения и контент охватывают широкий спектр областей, таких как музыка, кино и телевидение, здравоохранение, образование и инструменты. Dangbei также входит в топ-2 по объему поставок в Китае и занимает лидирующую позицию в категории лазерных проекторов. Флагманский проектор Dangbei, Dangbei Mars Pro, поразил любителей домашних кинотеатров своим лазерным качеством 4K UHD, в то время как его суббрендовый продукт Emotn N1, первый проектор компании, официально лицензированный Netflix, стал идеальным домашним кинотеатром для клиентов по всему миру.
В будущем Dangbei выпустит на международные рынки несколько новинок, чтобы еще больше улучшить восприятие аудитории на большом экране. Независимо от того, предпочитают ли пользователи смотреть телепередачи, играть в видеоигры или следить за спортивными событиями, такими как Евро-2024, инновационные продукты Dangbei предлагают универсальные и захватывающие развлечения.
"Нас вдохновляет доверие более 200 миллионов пользователей, и это побуждает нас постоянно ориентироваться в мировом развлекательном ландшафте. Мы с нетерпением ожидаем продолжения расширения возможностей технологий больших экранов и доведения нашей продукции до еще большего числа людей по всему миру. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к наилучшим возможным развлечениям, и мы стремимся воплотить это в реальность благодаря нашим усилиям по глобальной экспансии ". сказал мистер Сюй.
Для получения дополнительной информации о Dangbei умных проекторах, пожалуйста, посетите официальный сайт: https://mall.dangbei.com/
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