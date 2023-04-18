Dangbei демонстрирует поддержку сборной Сербии в качестве официального спонсора Евро-2024 УЕФА

Проектор Dangbei Mars Pro 4K Dangbei выступит на Евро-2024 Dangbei: Официальный спонсор сборной Сербии на Евро-2024

Компания Dangbei стала официальным спонсором национальной сборной Сербии по футболу на Евро-2024, приблизив болельщиков к игре с помощью своих смарт-проекторов.

LOS ANGELES, CALIFORNIA, 中国, April 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Dangbei , поставщик интеллектуальных услуг больших жкранов премиум-класса, была объявлена официальным спонсором национальной сборной Сербии по футболу на Евро-2024. Являясь эксклюзивным партнером сербской команды, Dangbei привнесла динамику, жизненную силу и энтузиазм бренда в моральный дух команды. Это второе выступление Dangbei на крупном международном футбольном турнире после его дебюта на чемпионате мира в Катаре.По словам г-на Сюя, генерального менеджера зарубежного бизнеса Dong bei, "Мы гордимся тем, что поддерживаем сборную Сербии по футболу на Евро-2024. Наша миссия - предоставить нашим клиентам экстраординарный аудиовизуальный опыт на больших экранах, и мы рады поделиться этим опытом с поклонниками прекрасной игры по всему миру".Dangbei специализируется на проектировании и разработке программного обеспечения матрицы, операционных систем, смарт-проекторов и многого другого. Программное обеспечение компании для широкоэкранного просмотра заняло лидирующие позиции в Китае, а его приложения и контент охватывают широкий спектр областей, таких как музыка, кино и телевидение, здравоохранение, образование и инструменты. Dangbei также входит в топ-2 по объему поставок в Китае и занимает лидирующую позицию в категории лазерных проекторов. Флагманский проектор Dangbei, Dangbei Mars Pro , поразил любителей домашних кинотеатров своим лазерным качеством 4K UHD, в то время как его суббрендовый продукт Emotn N1 , первый проектор компании, официально лицензированный Netflix, стал идеальным домашним кинотеатром для клиентов по всему миру.В будущем Dangbei выпустит на международные рынки несколько новинок, чтобы еще больше улучшить восприятие аудитории на большом экране. Независимо от того, предпочитают ли пользователи смотреть телепередачи, играть в видеоигры или следить за спортивными событиями, такими как Евро-2024, инновационные продукты Dangbei предлагают универсальные и захватывающие развлечения."Нас вдохновляет доверие более 200 миллионов пользователей, и это побуждает нас постоянно ориентироваться в мировом развлекательном ландшафте. Мы с нетерпением ожидаем продолжения расширения возможностей технологий больших экранов и доведения нашей продукции до еще большего числа людей по всему миру. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к наилучшим возможным развлечениям, и мы стремимся воплотить это в реальность благодаря нашим усилиям по глобальной экспансии ". сказал мистер Сюй.Для получения дополнительной информации о Dangbei умных проекторах, пожалуйста, посетите официальный сайт: https://mall.dangbei.com/

Dangbei сотрудничает со сборной Сербии в качестве официального спонсора Евро-2024