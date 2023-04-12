2023 年全球公民獎 (Global Citizen Award ®) 現正接受提名

/EIN News/ -- 倫敦, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的全球居留權和公民身分顧問公司 Henley & Partners 與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 欣然宣佈，2023 年 全球公民獎 (Global Citizen Award) 現已接受提名。

「全球公民獎」於 2014 年創立，旨在表彰為解決當今任何一個影響人類的全球挑戰而努力的傑出人士。而這些挑戰超越國界，且無法由任何一個國家單獨行動解決。

2023 年獲獎者將由一個由傑出人士組成的獨立委員會選出，並在今年 11 月 9 日至 10 日在杜拜舉行的年度 Henley & Partners 全球公民大會的「全球公民奬」頒奬典禮閉幕活動上獲頒殊榮。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 創辦人 Christian H. Kaelin 博士表示：「獲獎者的工作需要展現出對弱勢社群生活的正面影響，特別是與移民相關問題的聯繫。 『全球公民獎』歡迎全球人士參加，他們的工作範疇必須直接與其希望解決的問題相關，但不包括政治人物、意見領袖和名人。 委員會正物色傑出和勵志的人士。他們在推動全球變革方面突顯其遠見、勇氣和創新，他們的行動和觀點有助建立一個更公正、和平、寬容和緊密連繫的世界。」

遴選過程絕對保密，並根據獎項委員會的大多數決定作準。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定制雕塑獎章、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書，以及 20,000 美元的獎金，用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外，Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作一年、提高大眾對他們工作的認識，並透過公司在全球 40 多個辦事處的網絡支援指定的項目。

「全球公民獎」自推出以來，已表彰了許多傑出人士。 第一位獲獎者是德國企業家 Harald Höppner，他設立了難民人道主義援助項目 Sea Watch。 另一位獲獎者是非洲最大的救災組織 Gift of the Givers Foundation 的創辦人 Imtiaz Sooliman 博士，以及 The Humanized Internet 的聯合創辧人 Monique Morrow。該數碼身份項目旨在為世界上估計 11 億無法證明其合法身分的人士帶來希望。 Pacific Links Foundation 聯合創辦人兼總裁 Diep Vuong 因其在東南亞為人口販賣的受奴役者權利工作而獲獎。而 Padraig O’Malley 教授獲得「全球公民獎」，以表彰他在北愛爾蘭、南非和伊拉克解決衝突與和解方面的工作。

在評論獎項的歷史和意義時， Kaelin 博士表示：「全球公民身分理想是 Henley ＆ Partners 的創始原則，透過與 Andan Foundation 的合作，公司能夠為因戰爭、衝突和氣候變化而流離失所的全球公民提供支援。 『全球公民獎』的所有獲奬者都願意採取行動面對一個許多人認為太龐大而無法解決的問題，實在發人深省。 我們今天面臨的問題超越了家庭、部落、村莊和國家。 比以往更重要的是，我們竭盡所能支援直接改變世界各地弱勢社群生活的計劃。」

提名截止日期為 2023 年 6 月 30 日（星期五）。 如欲了解更多關於提交提名的資訊，請透過 tina.savic@andan.org 與 Tina Savic 聯絡

關於 Andan Foundation

Andan Foundation 是位於瑞士的非牟利人道主義基金會。 基金會由 瑞士聯邦基金監督管理局 (Swiss Federal Authority for the Supervision of Foundations) 監管，每年由 BDO 負責審計。

Andan 領導私營機構的倡議，以支援因戰爭、國內衝突和氣候變化而逃離家園的家庭。 基金會確定和開發創新、可持續的解決方案，促進難民的自力更生，提高他們的復原力，並促進他們融入新的國家。 Andan 優先考慮的項目是為難民人口和歡迎他們的社區而擴大經濟、金融和政治機會的計劃。 Andan 促進和推動私營機構與聯合國機構、政府、非牟利組織、關注難民和移民的學術機構之間的夥伴關係。

Andan 的主要長期項目是 Andan Global City，該項目將徹底顛覆和改革我們處理日益增長的全球難民和移民危機的方式。

https://www.andan.org/

關於 Henley & Partners

Henley & Partners 是通過投資取得居留權和公民身分的全球領導者。 每年都有數百名富裕人士及其顧問依賴我們在這個領域的專業知識和經驗。 公司的優質專業人員在全球 40 多個辦事處組成一支團隊。

居留權和公民身分規劃的概念由 Henley & Partners 於1990 年代提出。 隨著全球化的擴大，居留權和公民身分已成為越來越多的國際流動企業家和投資者非常感興趣的話題，我們每天都為他們提供服務而感到自豪。

公司還經營一家領先的政府諮詢公司，已籌集了超過 100 億美元的外來直接投資。 公司受政府的信任，一直參與策略諮詢以及世界上最成功的居留和公民身分計劃的設計、設置和營運。

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