SQ 投資者新聞：備受信任的投資者律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Block, Inc. 前稱 Square, Inc. 投資者就針對 SQ 發起的證券集體訴訟調查進行諮詢

/EIN News/ -- 紐約, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Block, Inc. 前稱 Square, Inc. (NYSE: SQ) 股東繼續就潛在證券索賠進行調查，原因是有指控稱 Block, Inc. 可能向投資大眾釋出具有重大誤導性的商業資訊。



影響：如果您曾購買 Block 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，以尋求為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入該預期的集體訴訟，請訪問 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13546 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 3 月 23 日，開市前，市場分析機構 Hindenburg Research 發布了一份標題為「Block：虛高的用戶指標和『無摩擦』的詐欺取巧行為如何讓內部人員套現超過 10 億美元」的報告。Hindenburg 的研究歷時兩年，涉及「與前員工、合作夥伴和行業專家進行的幾十次訪談，以及針對監管和訴訟記錄的廣泛審查」，研究得出的結論是，「Block 業務背後的『魔法』並非顛覆式創新，而是公司有意放縱針對消費者和政府的詐欺行為，逃避監管，將掠奪式貸款和費用美化為革命性技術，並透過虛高的指標誤導投資者。」報告進一步指控，除此之外，Block 還「大肆誇大」了其使用者帳戶體量，並向暴力犯罪分子提供銀行服務。

此新聞一經報導，Block 的股價在當天交易中下跌了多達 20%，最終於 2023 年 3 月 23 日以 61.88 美元的價格收盤，比前一天下跌了 14.8%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的律師事務所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往結果並不保證能獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016 （美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com