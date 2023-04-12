UP 投資者通知：業界領先的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Wheels Up Experience Inc. 投資者就針對 UP 發起的證券集體訴訟調查進行諮詢

/EIN News/ -- 紐約, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Wheels Up Experience Inc. (NYSE: UP) 股東繼續就潛在證券索賠進行調查，原因是有指控稱 Wheels Up 可能向投資大眾釋出具有重大誤導性的商業資訊。



影響：如果您曾購買 Wheels Up 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入該預期的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=14081 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 3 月 31 日，收盤後，Wheels Up 在 10-Q/A 申報表中宣稱：「由於發現與非現金商譽折損費用有關的錯誤，且未體現在之前的財務報表中，因此必須對之前的財務報表進行重編。公司查明了本該於 2022 年 9 月 30 日結束的季度內確認的 6,200 萬美元的非現金商譽折損費用。」此外，公司表示：「在重編公司的財務報表及填寫 10-Q/A 申報表的過程中，管理層查明了公司在對與 2022 年 9 月 30 日結束的季度財務報表結算過程有關的財務報告的內部控制方面存在重大弱點。關於所發現的重大弱點的進一步描述請參閱 10-Q/A 申報表第 4 項，關於公司補救計畫的描述請參閱止於 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年報。此外，由於重編公司的財務報表和上述的重大弱點，管理層重新評估並得出結論，即我們在 2022 年 9 月 30 日結束的季度中未能維持有效的揭露控制和程序。」

此新聞一經報導，Wheels Up 的股票每股下跌了 0.072 美元，跌幅為 11.37%，於下一個交易日 2023 年 4 月 3 日以每股 0.5610 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的律師事務所沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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