備受信任的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 adidas AG 投資者查詢有關 ADDYY, ADDDF 證券集體訴訟的調查情況

/EIN News/ -- 紐約, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表 adidas AG (OTC: ADDYY, ADDDF) 股東繼續就潛在證券索賠進行調查，原因是有指控稱 adidas 可能向投資大眾釋出具有重大誤導性的商業資訊。



影響：如果您曾購買 adidas 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，以尋求為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入該預期的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12204 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2022 年 10 月 25 日，由於 Kanye West 發表反猶太言論，adidas 終止了與其極具商業價值的合作夥伴關係（合作方式為 adidas 在「Yeezy」品牌名下銷售由 West 設計的產品）。

2022 年 11 月 27 日，《華爾街日報》刊登了一篇標題為「Adidas 高階主管幾年前就討論員工與 Kanye West 的『直接接觸』風險」的文章。該文章稱，早在 2018 年，adidas 高階主管就因為 West 的行為討論過終止與他的商業夥伴關係。據報導，adidas 擔心繼續與 West 保持合作關係可能會隨時引發「爆炸性」輿論。該文章還補充道，West 在 adidas 員工面前發表了反猶太言論，並告訴 adidas 員工，他正在考慮以 Adolf Hitler 的名字為一張專輯命名。

2023 年 2 月 9 日，adidas 宣布：「雖然公司仍在檢討日後利用其 Yeezy 存貨的可能選項，但此項指引已經慮及不出售現有存貨的重大不利影響。此舉將令今年的收入減少約 12 億歐元，營業利潤減少約 5 億歐元。」另外，「倘若公司不可撤銷地決定不再重新利用現有的 Yeezy 產品，此舉將導致撇銷現有 Yeezy 存貨，並令公司今年的營業利潤再降低 5 億歐元。此外， adidas 還預計於 2023 年將承擔高達 2 億歐元的一次性成本。該等成本為公司目前正在進行的旨在從 2024 年開始恢復盈利增長的策略審查的一部分。如果所有該等影響均作實，公司預計 2023 年的營業虧損可能為 7 億歐元。」adidas 的 CEO 表示：「數字說明了一切。我們目前的表現未達到應有的水準。」

由於這些不利影響被揭露，adidas 證券的價格下跌，讓投資者蒙受了損失。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一間中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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