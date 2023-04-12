/EIN News/ -- 紐約, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) 的股東調查潛在的證券索賠，原因是有指控稱 Ascendis 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。



影響：倘若您曾購買 Ascendis 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入預期的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13973 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2023 年 4 月 3 日盤前，Ascendis 宣布，「美國食物及藥物監督管理局（「FDA」）已通知公司，在其正在進行的審查過程中，發現公司針對 TransCon PTH (palopegteriparatide) 治療甲狀旁腺功能減退症的新藥申請（「NDA」）存在缺陷，目前其無法就標示和上市後要求/承諾進行進一步討論。信中沒有披露這些缺陷。」

受此消息影響，Ascendis 的美國存託股份（「ADS」）價格於 2023 年 4 月 3 日跌至 64.33 美元，較 2023 年 4 月 2 日的收盤價下跌了 40%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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