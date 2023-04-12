ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يناقش دور التكنولوجيا الرقمية في تصميم مدن المستقبل
EINPresswire.com/ -- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- (ARAB NEWSWIRE)
يبحث ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي يتم تنظيمه بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي، مستقبل التطوير الحضري وأهمية توظيف الحلول الذكية المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية في تصميم وتشكيل ملامح مدن المستقبل، وضرورة بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في ظل ثورة التكنولوجيا الرقمية التي ستغير شكل العالم في المستقبل القريب.
يهدف الملتقى، الذي يعقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل بدورته ال 12، تحت شعار " «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة نخبة من أبرز القادة والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار والخبراء، من 170 دولة ، إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.
ويُعتبر محور "مدن المستقبل" من المحاور الرئيسية التي تتضمنها أجندة الملتقى لهذا العام، التي تشمل أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية والشركات الناشئة.
يسعى الملتقى من خلال محور مدن المستقبل إلى استشراف حلول مبتكرة لتصميم مدن المستقبل والعمل على سد الفجوة التمويلية لتنفيذ حلول المدن الذكية عبر ربط أصحاب المشروعات ورواد الأعمال ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا بالمستثمرين وشركات التمويل، فضلاً عن توفير الفرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم الذكية أمام المستثمرين وإقامة شراكات تجارية وإبرام صفقات مع القطاع الخاص، كما يهدف الملتقى إلى ابتكار طرق وأليات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بغية تحقيق النمو المستدام.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي : "تمكنت أبوظبي من تحقيق خطوات متقدمة في رحلة التحول الرقمي، الأمر الذي عزز مكانتها كأذكى مدينة في المنطقة، وأسهم في وضع أسس راسخة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. ونتطلع للمشاركة في الحوارات العالمية عن مستقبل المدن الذكية في ملتقى الاستثمار السنوي لتبادل الأفكار والخبرات والعمل مع صناع القرار والفاعلين الرئيسيين للخروج بحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعات اليوم."
وأكَد سعادته على أهمية تسخير التطورات الأخيرة في الثورة الصناعية الرابعة والتي تشهد موجة جديدة في التحول الرقمي يتم فيها دمج الابتكارات التكنولوجية والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس و الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتقنيات المتصلة في الأعمال التجارية لدفع النمو الاقتصادي وتشكيل ملامح مدن المستقبل، وإيجاد أنماط حياة جديدة تتناسب مع التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة البشر، بما يناسب مفهوم المدن الذكية الذي يُعنى بتحسين جودة الحياة لسكان العالم عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني الاستهلاك الفعال للموارد، مع إضافة لمسات جمالية بطابع إنساني للمدن، بما يسهم في خلق بيئة مستدامة تشجع السكان على العيش فيها، والانخراط في مجتمعاتها."
ويخصص الملتقى عدة جلسات تناقش محور مدن المستقبل، منها جلسة بعنوان "التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة"، وجلسة تحمل عنوان "ما هي مدن المستقبل؟ وكيف يمكن الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مدن المستقبل، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "الاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل بين التقنيات التحويلية المستقبلية."
ويتم تنظيم عدد من ورش العمل المتنوعة قبل انطلاق الملتقى بيوم واحد، ومنها ورشة عمل بعنوان إشراك المجتمع في تصمم المدن الذكية المستدامة والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، الهادفة إلى تحويل المدن لمدن ذكية ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا من خلال استغلال قوة التقنيات الرقمية وإشراك قادة ومجتمعات المدن، وتحقيق التكامل عبر القطاعات والتخصصات المختلفة، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير المدن الذكية المستدامة لتحسين كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، ما ينعكس على تحسين جودة الحياة والازدهار الاقتصادي وتقديم خدمات أفضل.
لتسجيل الحضور يرجى استخدام الرابط التالي https://aimcongress.com/register.
-انتهى-
لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع:
شيرين المسلمي
شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض
00971526998032
pr.media@strategic.ae
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Shereen Al Musallami
يبحث ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي يتم تنظيمه بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي، مستقبل التطوير الحضري وأهمية توظيف الحلول الذكية المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية في تصميم وتشكيل ملامح مدن المستقبل، وضرورة بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في ظل ثورة التكنولوجيا الرقمية التي ستغير شكل العالم في المستقبل القريب.
يهدف الملتقى، الذي يعقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل بدورته ال 12، تحت شعار " «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة نخبة من أبرز القادة والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار والخبراء، من 170 دولة ، إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.
ويُعتبر محور "مدن المستقبل" من المحاور الرئيسية التي تتضمنها أجندة الملتقى لهذا العام، التي تشمل أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية والشركات الناشئة.
يسعى الملتقى من خلال محور مدن المستقبل إلى استشراف حلول مبتكرة لتصميم مدن المستقبل والعمل على سد الفجوة التمويلية لتنفيذ حلول المدن الذكية عبر ربط أصحاب المشروعات ورواد الأعمال ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا بالمستثمرين وشركات التمويل، فضلاً عن توفير الفرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم الذكية أمام المستثمرين وإقامة شراكات تجارية وإبرام صفقات مع القطاع الخاص، كما يهدف الملتقى إلى ابتكار طرق وأليات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بغية تحقيق النمو المستدام.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي : "تمكنت أبوظبي من تحقيق خطوات متقدمة في رحلة التحول الرقمي، الأمر الذي عزز مكانتها كأذكى مدينة في المنطقة، وأسهم في وضع أسس راسخة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. ونتطلع للمشاركة في الحوارات العالمية عن مستقبل المدن الذكية في ملتقى الاستثمار السنوي لتبادل الأفكار والخبرات والعمل مع صناع القرار والفاعلين الرئيسيين للخروج بحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعات اليوم."
وأكَد سعادته على أهمية تسخير التطورات الأخيرة في الثورة الصناعية الرابعة والتي تشهد موجة جديدة في التحول الرقمي يتم فيها دمج الابتكارات التكنولوجية والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس و الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتقنيات المتصلة في الأعمال التجارية لدفع النمو الاقتصادي وتشكيل ملامح مدن المستقبل، وإيجاد أنماط حياة جديدة تتناسب مع التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة البشر، بما يناسب مفهوم المدن الذكية الذي يُعنى بتحسين جودة الحياة لسكان العالم عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني الاستهلاك الفعال للموارد، مع إضافة لمسات جمالية بطابع إنساني للمدن، بما يسهم في خلق بيئة مستدامة تشجع السكان على العيش فيها، والانخراط في مجتمعاتها."
ويخصص الملتقى عدة جلسات تناقش محور مدن المستقبل، منها جلسة بعنوان "التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة"، وجلسة تحمل عنوان "ما هي مدن المستقبل؟ وكيف يمكن الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مدن المستقبل، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "الاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل بين التقنيات التحويلية المستقبلية."
ويتم تنظيم عدد من ورش العمل المتنوعة قبل انطلاق الملتقى بيوم واحد، ومنها ورشة عمل بعنوان إشراك المجتمع في تصمم المدن الذكية المستدامة والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمة العالمية للمدن الذكية المستدامة، الهادفة إلى تحويل المدن لمدن ذكية ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا من خلال استغلال قوة التقنيات الرقمية وإشراك قادة ومجتمعات المدن، وتحقيق التكامل عبر القطاعات والتخصصات المختلفة، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير المدن الذكية المستدامة لتحسين كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، ما ينعكس على تحسين جودة الحياة والازدهار الاقتصادي وتقديم خدمات أفضل.
لتسجيل الحضور يرجى استخدام الرابط التالي https://aimcongress.com/register.
-انتهى-
لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع:
شيرين المسلمي
شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض
00971526998032
pr.media@strategic.ae
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Shereen Al Musallami
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