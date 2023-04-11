從內心生活到外部世界：Z 世代女性如何投身商業教育

/EIN News/ -- 調查發現，人們對科技行業的興趣在畢業後的職業生涯中便停滯不前，而美國卻在流動性反彈後繼續吸引全球人才

維吉尼亞州雷斯頓, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council, GMAC) 是全球領先的商學院協會，其發布的一項研究生管理教育 (GME) 準學生 調查 顯示，相較於增加收入，考慮重返商學院的人對豐富他們的生活更感興趣。全球 79% 的準學生攻讀 GME 的動機是改善生活並發展潛力，比次要動機——增加收入——高出15個百分點。

此外，從統計資料來看，女性、千禧一代、美國代表性不足的申請者和第一代准學生都表現出更有可能在攻讀 GME 後在於政府或非營利部門就職的職業偏好，這些部門往往更穩定，社會參與度更高，但收入低於私營部門。而 Z 世代對進入金融和會計行業的興趣最為濃厚，與年長的同業前輩相比，其將增加收入和擴大人脈作為追求 GME 的首要動機之可能性高出約 10 個百分點。

GMAC 首席執行官 Joy Jones 表示：「為了回應我們學校經常收到的問詢，我們在今年的調查中提出了更多的問題，因為准學生的人口結構正在發生意味深長的變化。了解 Z世代的申請者（目前申請商學院人數最多的一代）至關重要，因為這些課程計劃在未來擴大招生管道。」「我們希望仔細研究女性、第一代和美國代表性不足的申請者的趨勢，為學校提供認知，確保每個有才華的人都能從最適合他們的商業教育中受益。」

全日制 MBA 課程繼續佔據主導地位，而 Z 世代最偏愛面授經歷

自 2019 年以來，兩年制 MBA 一直是全球申請者的首選課程。今年，一年制 MBA 超過了它，成為最受歡迎的課程選擇，儘管差距仍在誤差範圍內。綜合來看，申請者對任何時長的全日制 MBA 的興趣將繼續超過更靈活或高級的 MBA 與商業碩士課程。

Z 世代對兩年制 MBA 最感興趣，而千禧一代對一年制 MBA 最感興趣。儘管 Z 世代是數字原生代，但他們也非常偏愛面授學習，80% 的 Z 世代表示更喜歡這種授課方式，而千禧一代的這一比例為 69%。這可以透露出每一代人在其職業生涯中的定位：年長的申請者可能擁有更成熟的人脈網絡，或在工作或家庭中承擔更多的責任，而年輕的申請者對擴展人脈更感興趣，並且可能更容易加入和退出 GME。

隨着對科技行業的興趣停滯不前，靈活性對女性申請者來說變得至關重要

全球總體上仍然傾向於面授學習。但線上課程，尤其是混合課程，已經吸引了更多最有可能從其提供的靈活性中受益的群體，特別是女性、第一代和千禧一代的申請者。

霍華德大學商學院院長兼 GMAC 董事會成員 Anthony Wilbon 表示：「毫無疑問，這些課程在研究生管理教育的整體公平性方面發揮了重要作用，吸引了那些依賴靈活授課、可能不會以其他方式修讀商科學位的申請者。」

諮詢業仍然是 GME 畢業後各代人和各地區的首選行業。隨着 Z 世代對金融和會計比對技術更感興趣，位居第二的科技行業可能即將讓位。雖然資料主要是在最近科技行業回縮之前收集的，但今年的結果表明，在對技術感興趣的 GME 申請者管道方面存在潛在的挑戰，即 Z 世代、女性和美國代表性不足的申請者對該領域不太感興趣。

美國仍然是首選的留學目的地

新冠肺炎疫情曾迫使世界各地的人們呆在家裏，但如今申請者再次希望出國留學。與去年相比，有興趣在本國以外學習的准學生有所增加，尤其是在歐洲和亞太島嶼——84% 的亞洲考生希望在本國以外的地方學習，而去年這一比例為 79%；81% 的歐洲申請者希望在本國以外的地方學習，而去年這一比例為 77%。

自去年以來，促使考生前往美國和西歐等地學習的趨勢沒有改變。在 2020 年失去了一年的榜首位置後，受聲譽和職業生涯準備的意識所驅動，美國仍然是最受歡迎的留學目的地，42% 的受訪者表示對到美國學習感興趣，其次是歐洲 (37%) 和加拿大 (9%)。雖然申請者清楚美國的 GME 課程比歐洲、加拿大或澳大利亞的其他課程更昂貴，但他們也相信美國可以提供更多的資金補助。

關於准學生調查

十多年來，GMAC 准學生調查為全球研究生商學院提供有關目前正在考慮申請研究生管理教育 (GME) 課程人士之決策過程的重要見解。今年的總結報告考慮了 2022 日曆年從全球 131 個國家的 2710 名受訪者中收集的資料。其中，40% 為女性，44% 的人年齡在 24 歲以下，21% 為美國代表性不足的群體，55% 的人在本科階段主修非商業領域。這項調查繼續探索申請者管線、課程偏好和職業目標的趨勢，今年增加了關於第一代申請者、攻讀研究生管理教育的動機以及可持續性和企業社會責任等社會問題的新問題。該報告還考慮了新冠肺炎疫情帶來的線上教育、混合教育和申請者流動趨勢的持久性。

關於 GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一個使命驅動型協會，由全球領先的研究生商學院組成。GMAC 為研究生管理教育行業提供世界級的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及可幫助考生完成高等教育之旅所需的資源、活動和服務。GMAC 所擁有並管理的 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試是應用最廣泛的研究生商學院評估方案。

每年有超過 1200 萬的新生依靠 GMAC 的網站（包括mba.com）了解 MBA 及商科碩士課程、聯絡全球的學校、準備及報名考試並獲得成功申請 MBA 及商科碩士課程的建議。BusinessBecause 和GMAC Tours 是 GMAC 的附屬機構，該全球化組織在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

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