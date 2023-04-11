全球知名律師行 ROSEN 鼓勵 Fox Corporation 的投資者就集體訴訟調查進行諮詢 – FOX, FOXA

/EIN News/ -- 紐約, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：維護全球投資者權利的律師行 Rosen Law Firm，繼續代表 Fox Corporation（NASDAQ：FOX，FOXA）的股東對可能的證券索賠進行調查，原因是 FOX 可能向投資公眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。預期訴訟集體包括曾購買 FOX 看漲期權和/或曾出售看跌期權的人士。



影響：倘若您曾購買 FOX 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。 Rosen 律師行正在準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

接下來採取的行動：如欲加入預期的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13327 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

事件概覽：在 2020 年美國總統大選之後，Dominion Voting Systems 以誹謗罪起訴了 FOX。Dominion 的訴訟指控稱，FOX 透過背書、重複或廣播一系列「關於 Dominion 的可證實虛假但具有毀滅性的謊言」來誹謗 Dominion 的業務。Dominion 聲稱，在 FOX News 上發表的各種陳述，包括 Dominion 通過操縱 2020 年大選進行選舉舞弊、Dominion 的軟件和算法操縱了 2020 年大選計票工作、Dominion 的成立是為了操縱選舉，以及 Dominion 向使用其機器的政府官員支付回扣，均純屬誹謗且子虛烏有。Dominion 尋求超過 16 億美元的損害賠償，以及額外的懲罰性損害賠償。

從 2023 年 2 月開始，在 2020 年大選之後 FOX 內部討論的具體細節浮出水面，其中表明 FOX 的高層領導明白關於 Dominion 操縱 2020 年大選的說法是錯誤的。因此，FOX 可能面臨重大法律責任。

由於 FOX 在 Dominion 訴訟中的法律風險被不斷披露，FOX 的 A 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 37.03 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 32.52 美元，跌幅為 12%。FOX 的 B 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 34.22 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 29.83 美元，跌幅為 12%。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師行並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地爲投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已爲投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，該律師行便爲投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。本所多位律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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