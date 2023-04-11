全球頂級法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Tupperware Brands Corporation 投資者在由本事務所首次提起之證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 – TUP

/EIN News/ -- 紐約, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事由：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 16 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Tupperware Brands Corporation (NYSE: TUP) 證券之人士注意，由本事務所發起之證券集體訴訟的首席原告重要截止日期為 2023 年 5 月 19 日。



影響：如果您曾在集體訴訟期間購買過 Tupperware 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Tupperware 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12606 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 19 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。律師事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) Tupperware 未披露其內部管控的嚴重問題；(2) Tupperware 的財務報表（自其 2020 年年度報告至今）包含錯誤陳述，特別是與該公司所得稅賬目相關部分；(3) 因此，Tupperware 需要就其先前發布之某些時期的財務報表重整賬目；並且 (4) 因此，被告關於其業務、經營以及前景的陳述在所有相關時間均存在重大虛假與誤導性和/或缺乏合理根據。控方稱，當市場了解真相時，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Tupperware 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12606 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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