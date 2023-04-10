Eurora 與 Joom Logistics 攜手合作精簡與歐洲的跨境貿易

/EIN News/ -- 新加坡, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的 AI/ML (人工智能 / 機器學習) 跨境貿易合規平台 Eurora Solutions (Eurora) 與第三方物流 (3PL) 供應商 Joom Logistics (Joom) 攜手合作，後者的客戶對象是希望與歐洲進行貿易的日本、香港、南韓、中國大陸、土耳其及其他地區的公司。 這項合作使 Joom 能夠利用 Eurora 的先進技術來簡化清關及提高跨境貿易效率。

Joom 與不同類型的客戶合作，包括在跨境市場上銷售的商家，以及 Shopify 或 Shoplazza 等平台上的電商網站，每月派遞超過 500 萬個包裹。

Joom Logistics 行政總裁 Dmitry Chernyshov 表示：「跨境派遞的重要問題之一是清關。 對來自日本、香港、中國大陸、南韓及其他地區的客戶，我們致力令此過程順利及輕鬆，猶如他們在本地運送包裹一樣。 我們與 Eurora 的合作有助我們更快找到國際商品統一代碼 (HS* Codes), 以降低我們的營運成本，並提高我們整體的物流績效。」

特別是對銷售各種產品的公司而言，為跨境貨運分配正確的國際商品統一代碼可能是一項挑戰。 不正確分配可能會導致錯誤的關稅及稅項，以及來自當局的潛在罰款和延誤。 這對於一些在國際上擴張業務的商戶而言是種障礙。 Eurora 與 Joom 的合作將有助應對這種挑戰，透過利用人工智能及機器學習來自動分配國際商品統一代碼 (HS code)，確保跨境貿易合規準確而具效率。

Eurora 創辦人 Marko Lastik 補充道：「我們很榮幸能與 Joom Logistics 合作，為客戶提供針對海關和進口法例的精簡解決方案。 這項合作是我們持續努力的一部分，旨在擴大我們的覆蓋範圍，向全球更多電子商務商戶提供我們的技術。」

Joom 與 Eurora 將於新加坡時間 4 月 25 日 15:00 舉辦一場網上研討會，題為 「了解 HS 代碼：為何國際商品統一代碼是電子商貿成功的關鍵？」 。 此次網絡研討會的講者包括 Joom Logistics 業務拓展經理 Yulia Borodavkina， 以及 Eurora 的 HS 代碼分配專家 Laura Breede。

Eurora 的專屬 AI/ML 平台每秒可處理高達 5,000 個請求，準確率高達 98％， 使其成為市場上效率最高、最準確的解決方案。 Eurora 的平台獲得 European Archimedes Fund 的研究資助及由頂尖科學家開發。自 2019 年以來，超過 250 名客戶每天使用 Eurora 的平台處理數百萬個包裹。 Eurora 在 18 個國家/地區擁有 220 多名員工，致力在跨境貿易合規上為客戶提供無縫的體驗。

Eurora 與 Joom 的合作緊隨最近與全球最大的獨立速遞公司之一 SkyNet、全球頂尖的包裹配送網絡 DPDgroup，以及全球最大的流動電子商貿市場之一的 Wish 合作後公佈。

傳媒聯絡人：

Mari-Liis Kitter, Eurora： pr@eurora.com

Karina Grosheva, Joom： karinagrosheva@joom.com

Eurora Solutions Eurora 使用人工智能和機器學習自動管理跨境增值稅、關稅金額和申報。 超過 250 名客戶已經使用公司的平台每天發送數百萬個包裹。 Eurora 於 2022 年 4 月完成了 4,000 萬美元的 A 輪融資。

Joom Logistics 是一家為來自香港、中國大陸、南韓、日本和歐洲商戶提供跨境電子商貿物流、技術和基礎設施服務的企業。