Millennium Group International Holdings Limited 宣布完成首次公開招股

/EIN News/ -- 香港, April 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Millennium Group International Holdings Limited (Nasdaq: MGIH)（以下簡稱「公司」或 「Millennium」）是一家歷史悠久的紙質包裝解決方案供應商，該公司今日宣布關閉其共計 1,250,000 股普通股的首次公開招股（以下簡稱「招股」），公開招股價格為每股 4.00 美元。普通股於 2023 年 4 月 4 日開始在 Nasdaq 資本市場交易，代號為 「MGIH」。



該公司此次招股總收益為 500 萬美元，未扣除承銷折扣、佣金和其他相關費用。此外，Millennium 已授予承銷商 45 天的選擇權，可以按公開招股價並以更低的承銷折扣和佣金收費購買額外至多 187,500 股普通股。

該公司擬將此次招股淨收益用於設立位於中國惠州和越南的新瓦通紙產品生產設施，包括各營運所需的新資本設備。

Revere Securities, LLC 和 R.F.Lafferty & Co., Inc.（以下簡稱「承銷商」）擔任此次招股的承銷商。Ortoli Rosenstadt LLP 擔任該公司的美國法律顧問，Sichenzia Ross Ference LLP 擔任 Revere Securities, LLC 的美國法律顧問，Revere Securities, LLC 擔任與此次招股相關的承銷商代表。

與這些證券相關的登記聲明已提交至美國證券交易委員會，並由其宣布生效。本新聞稿不構成要約賣出或要約買入的招攬，也不得在任何國家或司法管轄區出售這些證券，倘若這些國家或管轄區認為未根據當地相關證券法進行登記或獲得資格的要約、招攬或出售屬於違法行為。

關於 Millennium Group International Holdings Limited

Millennium Group 成立於 1978 年，是一間長期致力於為全球品牌提供創意和可持續性紙質包裝解決方案的供應商。該公司生產包裝產品和瓦楞紙產品，為各個行業提供包裝產品供應鏈管理相關的解決方案。該公司總部位於香港，業務遍及中國和越南，採用一站式綜合服務體系，旨在覆蓋客戶的整體價值鏈，其產品銷往中國內地、中國香港、越南、緬甸、澳洲、印度尼西亞、柬埔寨、中國台灣、泰國、美國、印度及德國。欲了解更多資訊，請造訪該公司網站：https://investors.millennium-gp.com/

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明為前瞻性聲明，包括但不限於該公司擬議的招股。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於該公司當前對未來事件的預期和預測，該公司認為這些未來事件可能會影響其財務狀況、營運業績、商業策略和財務需要，包括對此次招股將圓滿完成的預期。投資者可透過「大約」、「相信」、「希望」、「期望」、「預期」、「估計」、「預測」、「擬將」、「計劃」、「將」、「可能將」、「應該」、「可能會」、「可能」或其他類似表達來識別這些前瞻性聲明。除非法律可能另有要求，否則該公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明，以反映後續發生事件或情況，或預期的變化。儘管該公司認為這些前瞻性聲明中所述預期是合理的，但不能向您保證這些預期最終會是正確的。該公司提醒投資者實際結果與預期結果可能存在重大差異，並鼓勵投資者在該公司登記聲明和提交至美國證券交易委員會的其他文件中查閱可能影響未來結果的其他因素。

投資者和媒體垂詢，請聯絡：

Millennium Group

投資者關係

電郵： ir@millennium-gp.com

Lambert Global

Jackson Lin

電話：+1-646-717-4593

電郵：jlin@lambert.com